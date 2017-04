Järjekordse suure võiduga tagasi tippu

Varasemalt oli Nadal see, kes ei mõelnud, vaid lihtsalt mängis. Sest teadis täpselt, mida ta Federeri alistamiseks tegema peab. Federer seevastu eksis Nadali vastu asjades, millega ta teiste mängijate vastu ei eksinud. Ja mõtles enda sõnul liiga palju.

Sel aastal on Federer oma kauaaegse rivaali alistanud kolmel korral: Austraalia lahtiste finaalis, Indian Wellsis ja nüüd Miami Openi finaalis (6:3, 6:4). Kui siia lisada veel 2015. aasta Baseli turniiri finaal, siis on Federer oma rivaalist järjest jagu saanud neljal korral. Varem ei olnud ta Nadali üle kahe korra järjest võitnud. Omavaheliste mängude üldseis on Nadali kasuks 23-14. Ent jõuvahekorrad on muutunud. Mida on vanameister teinud, et sel moel tennisemaailma raputab?

Enne jaanuaris peetud Austraalia lahtiste suure slämmi turniiri oli Federer viimati suurel slämmil võidutsenud aastal 2012. Austraalia lahtistel tunnistas ta isegi, et juba poolfinaali jõudmine oli talle endalegi suuremat sorti üllatus. Eelmise aasta lõpus oli šveitslane maailma edetabelis langenud 17. kohale. Asjatundjad arvasid, et edasi tuleb vaid langus. Liiga vana, liiga palju nooremaid ja võimsamaid mehi on peale tulnud. Nüüd on ta kerkinud neljandaks. Sel aastal on Federer pidanud 20 kohtumist ja kaotanud neist vaid ühe.