Laeva vallamajas tuleb peagi sotsiaalmaja soolaleivapidu

Eelmise aasta lõpus valmis Alatskivil sotsiaalmaja, nüüd on sama töö lõppemas Laeval sealses vanas vallamajas. Väljast pole see hoone suurt muutunud, sees on pilt teine: seal on kogu külarahvale saun ja suur tuba ühiste ürituste korraldamiseks ning kümme põhjalikult remonditud elamist, kus vesi tuleb kraanist, solk läheb toru pidi minema ja sooja annab maaküte.