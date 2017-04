Pettusekahtlustus, meistriliiga klubide ühine vastuhakk distsiplinaarkomisjonile, nelja meeskonna ühisrinne Tartu tiimi vastu ja play-offʼide ärajäämise oht – see kõik on viimastel nädalatel olnud Eesti saalihokikogukonna ärev argipäev. Koduses saalihokis on tegemist esimese tõsise skandaaliga 24 tegutsemisaasta jooksul ja kuigi tänaseks on suurem torm vaibunud, leidub veel vastamata küsimusi.