Kultuuri lühiuudised

Suri legendaarne vene luuletaja Jevgeni Jevtušenko

Kuulus vene poeet Jevgeni Jevtušenko suri laupäeval 84-aastasena Ameerika Ühendriikides. Jevtušenko oli möödunud sajandi keskpaigas üks Nõukogude Liidu tuntumaid luuletajaid, tema luuleõhtud olid legendaarsed. Sügav lüürilisus ja kompromissitu kodanikujulgus olid poeedi ande nendeks tahkudeks, mis otsekohe köitsid sadade tuhandete lugejate ja kuulajate tähelepanu. Poliitiliselt oli ta nõukogude võimu vastu siiski suhteliselt leebe, tema võimukriitika jäi autoritaarses režiimis lubatud piiridesse. Peale luule kirjutas Jevtušenko ka romaane, esseesid ja tõi linale mitu filmi. Eesti keelde on tema loomingust vahendatud kogumikud «Loits» (1977) ja «Kolmas mälu» (1985) Arvi Siia tõlkes.

Kinno jõuab dokumentaalfilm Valgevene esimesest riigipeast

Alates 31. märtsist linastub Tallinna kinos Artis Aivar Valdre ja Lauri Lippmaa dokumentaalfilm «Šuša», mis uurib usalduslikus õhkkonnas Valgevene esimese riigipea Stanislav Stanislavovitš Šuškevitši argitoimetusi. Kuidas elab ja millest mõtleb mees, kes algatas veerandsaja aasta eest Valgevene, Venemaa ja Ukraina vahel sõlmitud Belovežje lepped, millega saadeti laiali Nõukogude Liit? Aeg-ajalt enda lõbuks või sõpradele klaveril Võssotski varasemat loomingut mängiv Šuškevitš on üks lähiajaloo suurmehi, kelle initsiatiiv vallandas doominoefektina Euroopat mõjutanud geopoliitilise nihke. «Šuša» on elujaatav lugu eelkõige inimeseks jäämisest. Tähtsal kohal filmis on ka rahvuse, keele ja kultuuri positsioon, sest valgevenelane, venelane ja ukrainlane erinevad suuresti nii mentaliteedilt, kultuurilt kui ka ühiskondlike hoiakute poolest. «Šuša» esilinastus 2016. aasta Pimedate Ööde filmifestivalil, esilinastusel oli kohal ka portreteeritav Stanislav Stanislavovitš Šuškevitš.

Kumus tuleb Jüri Okase retrospektiiv

Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatakse 7. aprillil ühe 1970. aastate radikaalsema kunstiuuendaja Jüri Okase loomingule pühendatud näitus. Tegemist on Okase seni suurima täismahus retrospektiiviga, hõlmates tema silmapaistvat loomingut 26 aastat väldanud intensiivse kunstnikukarjääri jooksul. Laiem avalikkus teab Jüri Okast kui üht Eesti tunnustatumat arhitekti. Kumu näitus keskendub aga Okase silmapaistvale kunstiloomingule. Jüri Okas kuulub nende kunstnike hulka, kes 1960. ja 1970. aastate vahetusel ning seitsmekümnendate alguses üritasid pöörata pea peale senised väärtused – modernistlikust esteetikast ammutatava kunstiloome põhitõed. Okas oli teedrajavaks kunstnikuks fotograafia, installatsiooni, video ja maakunsti vallas. Kogu tema kunstilooming lähtub arhitektuurist, selle seisunditest, vormi ja vormituse, ratsionaalse ja irratsionaalse vahekorrast.