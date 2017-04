Toetusraha püüdmine võib tuua neljapaadis kaasa vangerdusi

Eesti Olümpiakomitee maksab sportlastele palka ja ettevalmistustoetust tulemuste järgi. Nii on Rio olümpiamängudel pronksmedalid võitnud kogenud Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endreksoni ja Kaspar Taimsoo selja taga olevad noored sisuliselt tühjade pihkudega.

Just nimetatud nelik on Eestile viimastel aastatel toonud au ja kuulsust. Loodetud tulevikutegijad ei ole kahel eelneval hooajal aga sõudmises silmapaistvate tulemusteni jõudnud.

Nüüd on tekkinud võimalus ulatada neile abistav käsi. Eelkõige tuleb esmalt aga ise mees olla.

Olümpiahooajale järgnev aasta on tihti tavapärasest erinev. Rohkem leitakse aega katsetamiseks. Samamoodi on ka Eestis. Oma osa on selles muidugi ka Jämsä seljavigastusel.

Täpsemalt on neljapaadi raudvara seganud ühe diski kerge väljavõlvumus. Sõudja ise on tõdenud, et selja täiesti korda saamiseks võib minna ka paar kuud. Üleliia ta probleemist endale aga stressi tekitada ei luba.