Kultuuri lühid

Esietendub Katrin Karisma juubelilavastus

Komöödiateater toob lavale «Hollywoodi filmitähed», mis esietendub 7. aprillil Aruküla kultuurimajas. Lavastus on pühendatud Katrin Karisma 70. sünnipäevale.

Selle loo peategelased on kunagised filmistaarid Bette Davis ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents.

Erki Aule lavastuses mängivad Katrin Karisma ja Helgi Sallo. Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti primadonnad on ka midagi seesugust läbi elanud. Olid ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid kui ka konkurendid. Sellele küsimusele oskavad vastata ainult nemad ise, meie võime vaid oletada, vastavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis ikkagi seekord peale jäi, kas Helgi Sallo või Katrin Karisma.

Inglase Anton Burgeʼi tragikomöödia (originaalis «Bette ja Joan») maailmaesietendus oli 2011. aastal Londoni Arts Theatreʼis.

Ingomar Vihmar lahkab mehe ja naise suhet

7. aprillil esietendub Endla teatris Ingomar Vihmari lavastus «Surmatants». August Strindbergi 1900. aastal kirjutatud «Surmatants» on pingeline lugu hõbepulmadeks valmistuvast mehest ja naisest. Tegemist on maailmakuulsa rootsi näitekirjaniku kõige julmema abieludraamaga. Autor ise on mõista andnud, et kirjeldab oma õe Anna abielupõrgut, kuid ilmselt on suurim kaal kirjaniku enda kogemusel.

Lavastaja Ingomar Vihmar nendib, et selles äärmuseni kontsentreeritud loos lahatakse skalpelli täpsusega kahe inimese suhet, nende koosolemist ja teineteise vihkamist.

«Minu jaoks on oluline silmas pidada, et kõik need sõjad ja vastuolud, mis praegu maailmas on, lähtuvad tegelikult kahe inimese suhetest. Seda, mis toimub kahe inimese vahel, näeme ka väljaspool. Lavastus annab hea võimaluse vaadata ühe suhte kaudu, miks toimub meie ümber see, mis toimub, miks on nii palju mittemõistmist ja otsest viha. Miks me valime armastuse asemel hirmu? See teeb Strindbergi näidendi minu jaoks kaasaegseks,» selgitab Ingomar Vihmar, keda näeb Kleer Maibaum-Vihmari ja Priit Loogi kõrval «Surmatantsu» lavastuses ka laval.

Sadolini kunstikogu Mikkeli muuseumis

8. aprillil avatakse Mikkeli muuseumis näitus «30 värvilist aastat. Sadolini kunstikogu».

Sadolini kunstikogu, millele pandi alus 1990. aastal, juba kolm aastat pärast värvifirma EKE Sadolin asutamist, on üks vanimaid ja tähelepanuväärsemaid ettevõttele kuuluvaid kollektsioone Eestis. Aktiivselt tegutsevate või alles otsingutel eesti kunstnike toetamine on 30 tegutsemisaasta jooksul olnud üks Akzo Nobel Baltics ASi (endine ES Sadolin AS) tegevussuundi. Näitusel eksponeeritakse suuremat osa ligi 60 teost hõlmavast kollektsioonist. 7. maini avatud näituse on kujundanud Mari Kurismaa.

Teatri- ja muusikamuuseum taasavab uksed uue püsinäitusega

Peaaegu kolmveerand aastat remondi tõttu suletud olnud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum on taas avatud. Uus püsinäitus «Lood ja laulud» esitab teatri ja muusika kaudu lugusid, mis kuuluvad eesti kirjandusklassikasse, ning laule, mis on iga eestlase repertuaaris.

Lisaks uuenenud püsiekspositsioonile saab Assauwe tornis vaadata näitust «Eesti Näitlejate Liit 100. Näitleja portree». Eesti Näitlejate Liit tähistab 2017. aastal oma 100. sünnipäeva, mille puhul ongi loodud videoinstallatsiooniline näitus, mis lubab vaadelda näitlejat ilma selge rollita. Näituse juurde kuulub Eesti Muusika Päevade käigus helilooja Marianna Liigi loodud installatsioon «Helide ja pausidega täidetud muster».