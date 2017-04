Kanepi: ilma rahata ei taha ma tipptasemel tennist mängida

Maailma edetabelis 461. kohale langenud Kanepi tunnistas eilsel pressikonverentsil, et sisuliselt nullist uuesti alustada pole lihtne. Et tagasitulek edukaks kujuneks, oleks Kanepil vaja tugevat tervist, uusi sponsoreid ja korralikku treenerit. Eestis sellist juhendajat, kellega Kanepi koostööd teha tahaks, tema sõnul pole. Üks välismaa spetsialist on silmapiiril, aga tema palkamine sõltub otseselt rahast.

Kunagine suursponsor Tallink Kanepile enam raha ei anna ja uute toetajate väljahõikamisega läheb veel aega. Viimati 2016. aasta 10. juunil võistelnud Kanepi soovib tenniseväljakutele naasta 5. juunil Saksamaal algaval 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril.

Kuhu Kanepi tiivad kannavad, ei tea ta ka ise. «Minu plaan on lihtne – kogeda võimalikult häid tundeid, mida tennisemängust võimalik saada on. Sain pausi ajal elu üle järgi mõelda ja leidsin, et tennis on see, millega tegeleda soovin. Aga ma ei taha ja ei saa ilma toetajateta tennises tipptasemel jätkata,» rääkis ta.