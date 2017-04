Neljapäeva hommikul saab Kelly Sildaru rahuliku südamega ärgata. Kogu terve karjääri on Kellyt tema trumpalal pargisõidus kiusanud väikese hoo probleem. Chiesa in Valmalencos toimuval juunioride MMil saab eestlanna olla omas elemendis. Hoogu on, lennukust on, vajalikud trikid on, kõike on.