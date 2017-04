Majanduskülje lühiuudised

Välismaalased saavad vahendajate abil firmasid juhtida

Riigikogu kiitis eile riigikohtu, ülikoolide ja pankrotihaldurite vastuseisule vaatamata heaks äriseadustiku muudatused, mis võimaldab asuda välisriigi kodanikel Eestis registreeritud firmasid juhtima füüsiliselt siin asumata. Muudetud seaduse järgi ei pea välismaalastele, näiteks e-residentidele kuuluvatel ettevõtetel enam olema juhatuse liikmeid Eesti kontoris, kuid nad peavad määrama endale Eestis kontaktisiku – sisuliselt käskjala, kellel endal aga mingit vastutus riigi ees ei ole. majandus24.ee

Iiri ettevõtte soovib Eestisse oma lennukibaasi

Iirimaa lennufirma Cityjet plaanib Eestisse rajada lennukibaasi, millega hakatakse teenindama SASi lende, kirjutas Taani portaal Borsen. Ettevõtte plaan võib tähendada paremaid lennuaegu reisijatele ja lisatulu siinsetele lennukihooldajatele. Tallinna lennujaamast plaanib Cityjet teha CRJ900 lennukitega SASi lende väljastpoolt Skandinaaviat. Cityjet ostis selle aasta alguses ka varasema SASi Taani tütarfirma Cimber. BNS/majandus24.ee

BLRT Leedu tehas ehitas moodsa reisiparvlaeva

BLRT Grupi Leedu laevaehitustehas sai valmis uue põlvkonna reisiparvlaeva kere, mis ehitati Norra veoettevõttele Boreal Sjø AS. Diiselelektrilaev on keskkonnasõbralik ning kasutab enda käigus hoidmiseks nii elektriakusid kui ka biodiislikütust, teatas BLRT. Parvlaev on 66,4 meetrit pikk ja 14,2 meetrit lai, mahutab 50 sõiduautot ja ligi 200 reisijat. Laeva klass on +1A1 ning seda kavatsetakse kasutada laevasõiduks Norra fjordides. BNS

Farm Ini rapsitehas peaks valmima tuleval aastal

Imaverre 7,8 miljoni eurost rapsitehast kavandav OÜ Farm In Productions lükkas tehase valmisehitamise edasi tulevaks suveks. «Kuna päris jaanuaris ei saanud ehitusega alustada, siis ajaliselt oleksime tegelikult selleks hooajaks hiljaks jäänud,» ütles ettevõtte juhatuse liige Urmas Pallon. Kiired ehitused nagu elektritööd, mahasõidud, puurkaevud ja tehase vundamendi teeb ettevõte ära tänavu suvel. BNS

Neste jäi reklaamimaksu vaidluses pealinnale alla

Neste Eesti kaotas lõplikult vaidluse Tallinna ettevõtlusametiga; ettevõte oli soovinud oma tanklate läheduses olevate valgustulpade vabastamist reklaamimaksust. Tallinna halduskohus ja Tallinna ringkonnakohus jätsid ettevõtte kaebuse rahuldamata, riigikohus ei võtnud sel nädalal aga kassatsioonkaebust menetlusse. BNS

Statoili jaamad saavad Circle K värvidesse sügiseks

Statoili teenindusjaamad võtavad uue, ühe maailma suurima mugavuspoodide ja teenindusjaamade keti Circle K kaubamärgi kasutusele suve jooksul kõikjal Eestis. «Liigume tempos keskmiselt kolm-neli teenindusjaama uuendust nädalas, esimesed kolm teenindusjaama on Tallinnas juba valmis,» märkis Circle K Eesti peadirektor Kai Realo. BNS

Riik soovib võimaldada vastastikuseid kindlustusseltse

Rahandusminister saatis osalistele kooskõlastamiseks vastastikuste kindlustusseltside seaduse väljatöötamise kavatsuse. Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu riike, kus säärane ettevõtlusvorm pole lubatud. Rahandusministeerium ootab tagasisidet eelnõule 15. maiks. BNS

Riik hakkab toetama ettevõtete liitumist võrkudega

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister allkirjastas määruse, mis võimaldab riigil kuni miljoni euro eest toetada ettevõtete liitumist elektri-, vee- ja kanalisatsiooni- ning sidevõrguga. Toetust ei saa aga taotleda Tallinnas, seda ümbritsevates valdades ega Tartu linnas. BNS