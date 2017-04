Kuidas kohtunikud Sildaru ja tema konkurente ikkagi hindavad?

Ilusa ja päikesepaistelise ilmaga on ikka mõnus istuda väljas ja nii tegid seda ka õigusemõistjad, kes sättisid end pargisõidu raja ääres kohta, kus oli kõigest hea ülevaade. Võrreldes näiteks X-mängude pargisõidu rajaga on juunioridele pakutav nii palju väiksem, et ühe koha peal istudes ongi võimalik kõigest ülevaade saada. Asja tegi nende jaoks kõvasti lihtsamaks ka trassile paigutatud 90-kraadine pööre.

Selleks, et 5 kohtunikul midagi kaduma ei läheks, siis olid iga hüppe ja reili juures veel raadiosaatjaga abilised, kes andsid nähtust kohe kõikidele osapooltele teada. Vajadusel täpsustati omavahel üle, millise haarde sportlane nüüd ikkagi võttis või oli maandumine ühel või kahel jalal.