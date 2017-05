Kannapööre Eurovisioonil – muusika võitis palagani

Mis siis juhtus? Rahvas oli rabatud, nii Kiievis saalis kui ka telekate eest. Astub lavale silmanähtavalt nõrga tervisega, kuid tohutu sisemise põlemisega noormees, ja lihtsalt laulab – tillukesel lavasopistusel, saatjaks vaid taskulampide meri. Eurovisiooni hiiglaslik ja lugematuid eriefekte võimaldav lavakolakas artisti selja taga muutus korraga täiesti staatiliseks muinasjutumetsaks. Me oleme harjunud mõtlema, et muusika – see on liiga lahja lahus, et euromöllus loorbereid lõigata. Võistlus ju! Paneme juurde, paneme rohkem, mida suurem pingutus, seda kõvem tulemus!

Oleme õppinud uskuma, et inimesed vajavad kõvemat stimulatsiooni, sest mürarikkas maailmas tuimestatud meeled ei märka muidu üldse mitte midagi. Seda ka ju ei tahaks, et vaataja suigub magama, meelde ei jää, hääli ei tule… Salvador Sobral Portugalist aga tõestas kõigile, et maailm on muutunud.