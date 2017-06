Need kümme rekordit on kauglennundust edasi viinud

Edasi hakkasid pikkusrekordid riburada kukkuma ning 1937. aastal ületas Mihhail Gromovi meeskond 10 000 km piiri, tehes lennukil Tupolev ANT-25 otselennu Moskvast San Jacintosse Californias (10 148,5 km).

Tupolev ANT-25 oli esimene üle 10 000 km lennu sooritanud lennukiks. / Erakogu

20 000 km

Pärast Teist maailmasõda murdis täiustuv lennutehnoloogia aina uusi piire. Novembris 1945 läbis kuulus «lendav kindlus», pommituslennuk Boeing B-29 Superfortress 12 739 km, lennates Guami sõjaväebaasist Vaikses ookeanis Washington D.C.-sse. Järgmisel aastal pikendas Tom Daviese meeskond rekordidistantsi poolteist korda ehk 18 083 kilomeetrini, lennates viie päevaga Austraalia linnast Perthist USAsse Columbusesse. 20 000 km piiri alistamiseni läks veel mitu head aastat, kuni 1962 saavutati see lennukiga Boeing B-52H Stratofortress. Käes oli aeg hakata mõtlema, kuidas Maale ühe hooga tiir peale teha.

Lend ümber maailma

Kuigi ümber maailma oli palju lennatud, tehti seda vahemaandumistega ja lisatankimistega. Ent 14. detsembril 1986 startisid Richard Glenn Rutan ja Jeana Yeager pilootide endi konstrueeritud Rutan Model 76 Voyageri lennukil Edwardsi õhujõudude baasist Mojave kõrbes USAs, et maanduda üheksa päeva, kolm minutit ja 44 sekundit hiljem samal lennuväljal. Selja taha jäi 42 432 km keskmisel kõrgusel 3350 m. Ametlikult tunnustatud lennu pikkuseks loeti 40 212 km.

Peamiselt süsinikkiust, fiiberklaasist ja Kevlarist lennukikere kaalus vaid 426 kg. Koos mootoritega oli lennuki tühikaal 1020 kg ja koos ajalooliseks lennuks vajaliku kütusega 4397 kg. Keskmine lennukiirus oli 187 km/h ja maandudes oli lennukil alles vaid 48 kg kütust (1,5 protsenti tangitust). See rekord püsis 20 aastat ning seda on ületatud vaid üks kord.

Richard Glenn Rutan on konstrueerinud terve rea rekordlennukeid ja ka ise 20 aastat rekordiomanik olnud. / Erakogu

Kõigi aegade pikim lend

Kuningliku geograafiaseltsi liige James Stephen Fossett oli Ameerika ärimehest seikleja ja rekordipurustaja, kelle nimel on üle saja rekordtulemuse eri spordialadest mere- ja õhureisideni välja. Ta reisis ümber maailma nii õhupallil kui ka purjede all ning võttis ette ka lennurekordi löömise.

Lennumasina täisnimega Scaled Composites Model 311 Virgin Atlantic GlobalFlyer ehitas eelmise rekordiomaniku Burt Rutani firma. Esmalt purustati 2005. aastal ümbermaailmalennu rekordaeg. Uueks rekordiks sai vaid 67 tundi ja 1 minut (keskmine kiirus 590,7 km/h).

2006. aastal sooritatud lennureis pikkusega 41 466 km on aga seni ületamata pikim lennudistants. Lennuk oli valmistatud ülikergetest süsinikkiududega ja Aramidiga tugevdatud komposiitmaterjalidest ning see lubas viia kütuse massi 83 protsendini stardikaalust. Jõuallikaks oli lennukil vaid üks turboreaktiivmootor Williams International FJ44-3 ATW.

Rekordlennule startis Fossett Kennedy kosmosekeskusest Floridas, ta lendas ümber Maa, ületas Atlandi ookeani veel teistki korda ja maandus Inglismaal Kentis. Lend kestis 76 tundi ja 45 minutit.

Sama lennukiga püstitas Fossett veel ühe maailmarekordi, mille puhul peavad stardi- ja maandumispaik olema samad. Trikk on selles, et tuleb leida pikim trajektoor. 2006 toimunud lennu start toimus Salina lennuväljalt Kansase osariigis ning lennu pikkuseks sai 40 707 km. Fossetti ja GlobalFlyeri käes on senini kolm seitsmest absoluutsest lennunduse maailmarekordist.

Fossetti GlobalFlyerile kuulub pikima lennu rekord. / Tootja

Maailmarekordi omanik James Stephen Fossett oma sõbra ja sponsori, lennundusfanati Richard Bransoniga. / Tootja

Kui rekordlennud üle ookeanide avasid tee reisijate ja kaupade liikumisele, siis ümbermaailmareiside puhul tekib küsimus, milleks. Ei pea me ju logistama kaupa ümber maamuna, et see siis uuesti kõrvaltänavasse maha panna. Võib-olla oskaks mõni kaval restoranipidaja rikastele totudele eelnevalt ümber ilma reisinud sisefileest road tuhandekordse hinnaga maha müüa. Kuid fakt, et selliste imematerjalidega ja tehnoloogiatega said rekordlennud sooritatud, annab lootust, et viie või kümne aasta pärast on nad ehk juba laias kasutuses ning majanduslik efekt maailmale on tekkinud ka esmapilgul mõttetutest üritustest. Kui me ületame ookeane kaks-kolm korda kiiremini ja kaks-kolm korda odavamalt, võib pioneeridele tänulik olla.