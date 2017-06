Näpuvurr tõrjub nutitelefoni taskusse

«Fidget spinner oli algselt mõeldud ja loodud selleks, et parandada ADHDga (aktiivsus- ja tähelepanuhäire – toim) laste keskendumisvõimet, kuid näpuvurr aitab ka teistel lastel püsivust arendada,» selgitas Apollo ostu- ja turundusjuht Eha Pank fidget spinner’i sünnilugu. Et mänguasi on saanud ootamatult populaarseks, ei ole jäänud märkamata Apollo poodideski. «Lapsed tulevad väiksemate kampadega ning ääri-veeri küsitakse meie müüjatelt spinnerite kohta,» rääkis Pank.

Tema sõnul on spinnerite müügil oleku ajal Apollo kauplustes ja e-poes kokku müüdud 15 000 vurri. «Kõige populaarsemad on olnud metallikkattega näpuvurrid,» rääkis Pank. «Aga ostjad on muutunud teadlikumaks ja nõudlikumaks ning erinevate trikkide tegemiseks otsitakse juba ka põnevamaid ja erilisemaid tooteid.»

Panga sõnu kinnitas ka Apollo Tallinna Solarise kaupluse juhataja Marve Tepner: «Nõudlus on olnud enneolematu. Selline tunne on, nagu poes oleks jõulud!» Ta rääkis, et isegi kui kauplusesse jõuab sadu spinnereid, müüakse need läbi mõne tunni jooksul. Et poeskäik ei lõppeks pettumusega, soovitas Tepner enne kauplusesse sammude seadmist kontrollida poe kodulehelt näpuvurride saadavust, vajadusel saab tema kinnitusel mänguasja ka broneerida.

Näpuvurride edasimüüja, veebilehe speedom.ee Balti riikide tegevjuhi Ruslan Gogini sõnul on lelu efektiivne stressi leevendamise vahend. «Seda saab kasutada enesereguleerimiseks ja rahunemiseks, ärevustunde ja närvilisuse kahandamiseks,» ütles Gogin ja lisas, et fidget spinner’ist on kasu ka keskendumis- ja tähelepanuvõime parandamiseks.

SA Innove õppenõustamisteenuste keskuse psühholoogia peaspetsialisti Katri Viitpoomi sõnul on näpuvidinad mõnel juhul tõesti soovituslikud abivahendid. «Tähelepanu- ja keskendumisraskustega laste ja noorte puhul soovitavad psühholoogid kasutada näpuvidinaid, kuna need aitavad üleliigset energiat maandada ja püsida keskendununa,» ütles ta. Viitpoomi sõnul on selliseid lelusid hea kasutada olukorras, kus peab ühe koha peal ootama või paigal istuma. «Näiteks tunnis,» tõi ta välja.

Näpuvidinaks ei pea Viitpoomi sõnul olema tingimata vurr, vaid sobib ka mõni teine ese, mida saab pigistada, mudida, kompida või millega saab muid korduvaid iseeneslikke liigutusi teha. «Näpuvidinat on hea aeg-ajalt vahetada, muidu võib tekkida tüdimus ning see ei teeni enam eesmärki,» soovitas Viitpoom.

LED-tuledega näpuvurr. / Foto: Georg Kõrre

Populaarseid fidget spinner’eid on nii plastist kui ka metallist. «Kvaliteetsemad keerlevad paremini ja trikke on lihtsam sooritada,» rääkis Apollo kaupluse müüja Marve Tepner. «Samuti on igasuguseid leedtuledega spinnereid.»

Fidget spinner’ite hinnad jäävad enamasti alla kümne euro, kallimad maksavad umbes 15 eurot.

Müüja sõnul on näpuvurrid igatahes põnevad mänguasjad ja nendega saab kõiksugu trikke teha. «Visata ühest käest teise, panna nad üksteise peal keerlema, vaid ühe käega keerutada, lelu võib keerlema panna ka otsmikule või ninale,» loetles Tepner. «Noored oskavad neid asju. Ikkagi parem kui nutitelefoni passimine.»