Ma kasvasin Mart Kadastiku laua all

Virgatsiamet maitses kõige magusam pühapäeviti, kui võisin ära korjata nädalavahetusel teletaipi rullunud uudised. Teletaip oli väiksema külmkapi mõõtu riistapuu, mis töötas nagu faksiaparaat: riiklikud uudisteagentuurid panid oma teated kirja ja teletaibid üle terve Nõukogude Liidu trükkisid need tasakesi põrisedes rullpaberile. Edasi toimetuse teletaipide toodang pälvis tavaliselt ühe pilgu ja lendas seejärel prügikasti.

30 aastat tagasi öeldi Edasi toimetuse asukohaks "Pirogovi ja Ülikooli tänava nurgal". Nikolai Pirogovi tänavast on saanud Gildi tänav, Ülikooli tänav aga jäänud Ülikooli tänavaks. / PM arhiiv

Tööpäevad olid pikad. Emal, mitte mul. Juhtus, et õhtusöögi sõin toimetuse puhvetis, mis ei olnud toona vist tervele linnarahvale avatud ja mille sisekujundus tundus kuidagi… pahelisena. Mäletan, et kui olin enam-vähem selgeks saanud sõna «kabaree» tähenduse, kujutlesin, et need lustimajad on kujundatud samasugusena nagu toimetuse einelaud, kus mu meelest valitses lillakaspunane hämarus. Igatahes Miša baariks kutsutud ja ametlikult lakoonilist nime Veinid/Вина kandnud asutus, kus pakuti leigest veest õngitsetud veidi roheka varjundiga, ent ometi imemaitsvaid sardelle ja hapukapsast, tundus palju ontlikuma söögikohana.

Tuli ette sedagi, et ööunele suikusin toimetuse tugitoolis, kellegi kuub või palitu tekiks-padjaks. Ilmselt teab vaid ema, kuidas ma hommikul siiski kodus ärkasin. Sama saatust on jaganud mu õde ja vend. Me olime toimetuse lapsed. Mõni ime siis, et mu ammu kadunud tööraamatusse tegi esimese kande just Postimehe personaliosakond, vormistades mind suvereporteriks. Seks ajaks polnud enam söehunnikutega sisehoovi, mille arvelt kadunud Tiit Veeber toimetuse lahedamaks ja moodsamaks oli ehitanud, lehte trükiti juba Kroonpressi trükikojas ning einelauast oli üle käinud suur remont.