Ja oh seda innukus- ja eneseusupuhangut, kui mõni veebireporteri artikkel päris paberist Postimehes tema oma nime all suuremas mahus kui veeru-uudis, ära trükiti. Uues olukorras oligi online’i tegijate ainus eelis ja samal ajal ka kaelas kõlkuv veskikivi kiirus, tung olla esimene, kes lugejat rõõmustab või ka kurvastab. Siit ka soe soovitus kõigile veebis askeldajatele: süveneda tuleb kiiresti! (Raisk!)

Kuigi online’i poolelt vaadates paistis veel 21. sajandi esimese kümnendi lõpus, et paberitoimetus ei hakkagi veebiajakirjanikke lõpuni tõsiselt võtma, tegid masu, toonase omanikfirma Schibstedi kogemused ja ajastule omane interneti vääramatu pealetung oma töö.

Katsetati mitmeid lahendusi, kuidas toimetuses tööd korraldada, nii et veebipelglikumatele isenditele siiski nende pabertagala jätta, aga lõplikuks võitjaks oli selles heitluses lugeja (jah, auväärt kolleegid, võite ju muiata), kelle jaoks ei ole tegelikult mingit vahet, kas ajakirjaniku töö – hea ja hästi toimetatud lugu, oluline-uudis, mahlakas reportaaž, terav repliik – jõuab temani paberil või internetis, hommikukohvi kõrvale sobivad mõlemad. Ja olgem ausad, ka üdini paberist ja trükimustast tehtud ajakirjaniku silm läheb särama, kui ta näeb oma loo lugejanumbrit toimetussüsteemis punasesse sööstmas. Lugeja vahetu ja armutu tagasiside on võimas argument.

Kunagisest käputäie töötajatega tähtsusetust Postimees Online’ist on saanud aastatega võimas löögirusikas, kus lugejani paisatakse päevas sadu uudiseid, kommentaare, fotosid, videoid, nippe ja trikke. Kõige teravama tule all on ajast aega olnud uudistereporterid, olgu nad siis Eesti uudiste, majanduse-, välis- või sporditoimetusest. Kui piltlikult või ka sõna otseses mõttes pomm plahvatab, koonduvad uudistereporterid iga kord kui üks mees selle nimel, et usaldusväärne, täpne ja detailirohke info parimal moel esimesena lugejateni viia. Nii nagu Postimehele vääriline.

Järgmises voorus aitab sündmusi mõtestada hinnatud arvamustoimetus. Ajakirjanikud on avatud ja uudishimulikud, otsivad ja mõtlevad, julged ja sõnakad, vahel ka eksivad, aga kuklasse hingav Postimehe vaim juhatab enamiku ikkagi tagasi õigele rajale ja näoga inimeste poole.

Turbulentsetel aegadel, olgu siis riigis või Postimehe enda majas, on ikka toimetus olnud see, kes tähtsate otsustajate südametunnistusele koputab ning neile nende kohustusi ja missiooni meelde tuletab. Parim, mida Postimehele saab soovida on, et sellist julgust, pealehakkamist ning lugejate teenitud usaldust hoitaks Postimehes ka järgmised 160 aastat. Et ei unustataks inimesi enda ümber ega inimest enda sees.