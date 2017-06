Postimehe lugejate meenutused ja sünnipäevasoovid

Mul selline lõbus ja veidi kiuslik seik ajalehe Edasi tellimisel. Oli umbes aasta 1980. Töökollektiivis sai tellida ainult viis ajalehte Edasi (umbes 100 töötajat) ja juurde oli kohustus tellida veel ajakiri Eesti Kommunist. Üks huumorisoonega naisterahvas tegi ettepaneku, et tellime Eesti Kommunisti partorgile, tema kodusel aadressil. Mõeldud-tehtud. Partorg saigi need viis ühikut ajakirja, aga võttis õnneks huumoriga ega teinud probleemi, et aasta otsa potsatas postkasti lisaks kõigele veel viis Eesti Kommunisti.

Lugeja

Postimees on väärikas eas, olles vahepeal Edasi, adekvaatse info edastaja, kindlasti tugev märk ja sümbol ning samuti verstapost meediamaastikul.

Arne Lepla

Mina olen selle ajalehega kokku puutunud nii kaua, kui mäletan. Kui ma veel koolis ei käinud (enne 1947. aastat), siis tuli koju ajaleht, mille nimi oli muutunud. Kodus imestati, et ei tea, kuhu see Postimees nüüd edasi läheb. Mina ja õde oskasime lugeda, vaatasime kõigepealt, kas pilte on. Mis huvitas, lõikasime välja ja kleepisime kuhugi. Pilte oli vähe ja laste jaoks mittemidagiütlevad, aga ikka lõikasime välja. Leht oli ainult neli lehekülge. Ülejääk, kui vanemad olid lehe ära lugenud, läks kempsupoti juurde. Oli hea pehme paber. Oli loomulik, et lehte tuleb lugeda ja tellida. Mingil ajal, 80ndatel vist, oli vaja lausa tutvusi, et Edasit saaks tellida. Töökohtadel said seda teha need, kes tellisid ka Eesti Kommunisti. Mulle meeldisid mingil ajal ilmunud kultuurileheküljed Edasi vahel. Viimastel aastatel enam ei telli, loen vajaliku internetist või laste kodus.

Liisa-Kai Pihlak

Kõige ehedamad hetked Postimehe seltsis on kindlasti pikad rongisõidud ühest Eesti otsast teise. Nähes, et rongi ukse juures seinal oleva korvi peal on lahkelt hõikav silt «Haara lugemiseks kaasa!» ja seal sees värske virn ahjusoojasid Postimehi (eriti mõnus, kui nädalalõpu omad), läheb süda soojaks ja tean, et rongisõit kulgeb taas oh kui mõnusas seltskonnas! Kevadised laupäeva hommikud väljaandega Postimees Nädalavahetus, mõnusalt sooja päikese käes ja tärkavate lilledega on samuti eriti magusad. Postimehele saan alati loota, igal lugemisel saan teada midagi uut, mõtlemapanevat ja kasulikku. Aitäh!

Angela Tikoft

Postimees on olnud aastaid mu lemmikleht. Meeldib lehe ülesehitus, rubriigid jne. Meeldib ka Postimehe päev, mis tuleb alati kevadel, kui on juba soe ja kisub Raekoja platsile. Sellega on seotud üliõpilasaeg, armumine, sõbrannad, päike jne. Viimasel ajal ei ole kahjuks enam jõudnud käia.

Vilve Lill

Olime õpetanud mõnda aega Eesti ajalehtedele kuidas saab lehte teha arvutiga. Aga Edasi tuli ikka tinalaos. Uurisin siis ülikooli peal mis mees see Kadastik on. Olevat mõistlik mees. Läksin siis toimetusse jutule, juhatati kabinetti. Rääkisin loo ära ja näitasin arvutiga tehtud Õpetajate lehte.