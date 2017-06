Miks ma siin olen?

Postimees ei ole mulle olnud lihtsalt tööandja. Postimees on Eesti ajakirjanduse kese. Institutsioon. Loen ennast nende ajakirjanike hulka, kellele amet on kutsumus. Seletada on seda raske. Selles on maailmaparandajalikku idealismi, soovi avalikkust olulisest informeerida, eri seisukohti esile tuua, näidata olulisi inimesi ja nende mõtteid, avada taustu. Selles on omajagu pateetikat ja naiivsevõitu usku.

Postimees on sisustanud enam kui poole minu 43 eluaastast, pea kogu täiskasvanuea. Inimene olevat see, mida ta sööb. Mina olen töö, mida ma teen, olemata seejuures töönarkomaan. Pikki päevi tuleb paljudel ette, aga ajakirjanik on ametis kogu aeg. Iga hetk võib ju pakkuda killu, idee, mis võib osutuda avalikkusele tähtsaks. Ükskõik, kas loed tööl uudistelinti või veedad lastega loomaaias puhkepäeva.

Kui ma 1998. aasta sügisel Tartust reporteri kohalt Tallinna toimetajaks tulin, käisin vabadel hetkedel ikka Taaralinnas kolleege ja sõpru vaatamas. Isegi kirjutasin neile kirju elust Tallinnas (loe: toimetuses). Kord Postimehe Gildi tänava maja kohvikus rabas mul õlast kinni meie legendaarne keeletoimetaja Helju Vals: «M i k s sa sinna läksid, kas sa siis meid ja Tartut sugugi ei armasta?!» Vaatasin keelenaisele silma. «Helju, ma ju armastan Postimeest.» Hiljem kirjutas Helju kuskil, et see läks talle väga hinge ja andis nagu toetuspunkti, sest lehe pealinna kolimine oli paljude meelest viga.

Peatoimetajad. Mart, Vahur, Marko, Urmas, Tarmu, Merit, Anvar, üks teine Mart, Hardo, Lauri. Postimees on nagu pirakas laev. Raske alus, mis liigub vägeva jõuga. Ent selle jõu suhtes tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik, seda tuleb austada. Kui vaadata, kui pikaks või lühikeseks on Postimehe peatoimetaja karjäär kujunenud, siis selle järgi saab ka öelda, kuidas neil selle tähelepanu, austuse või armastusega on olnud. Aga see on osa tõest, sest kes meist poleks ekslik? Ka iseennast üle hinnates.

Suurt laeva on võimatu järsult pöörata. Aga hooletusest või rumalusest võib kapten teha vigu, nii läks Titanic ja sada aastat hiljem Costa Concordia. Ma olen paar korda Postimehe puhul karide riivamisi näinud, aga põhjaminekut pole miskipärast kartnud. Ikka on olnud keegi, kellele loota. Kui mitte sillal, siis meeskonnas. Kui lapid keres auku või kühveldad vett, siis eriti ei mõtle, mis ähvardab. Teed lihtsalt oma tööd. Alles pärast mõtled, et mis võinuks juhtuda, kui...

Igast vanemtüürimehest ei saa kaptenit. Postimehe peatoimetaja peab mõistma, et ta pole lihtsalt juht õlakutega, vaid inimene vastutusega. Ühiskonna ees. Ja nende tundlike ja pisut pööraste alluvate, ajakirjanike ees, kes mõnel hetkel nagu üks mees ja naine tema poole vaatavad. Ajakirjanikud on emotsionaalsed, muutuste puhul käituvad nad nagu rahutud laevarotid, kes aimavad halba isegi siis, kui väliseid märke justkui ei ole. Just peatoimetajast oleneb nende käe- ja elukäik.