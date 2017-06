Pikem eluiga teeb paratamatuks meditsiinirevolutsiooni

Klassikaline mudel, kus inimesi jooksutatakse päevast päeva mööda meditsiiniasutusi, ei toimi enam. Ainus lootus on, et inimesed võtavad ise vastutuse oma tervise eest ning moodsad süsteemid on neile abiks. Sellisele järeldusele jõudsid möödunud nädalal Euroopa innovatsiooni ja tehnikainstituudi (EIT) kutsel Pariisis kokku tulnud meditsiinivaldkonna säravamad idufirmade liidrid, teadlased ja novaatorid.

«Tervisevaldkonna areng ja majandusliku heaolu suurenemine viimase saja aasta jooksul on inimeste oodatavat eluiga märgatavalt kasvatanud. Iseenesest on see väga positiivne. See tähendab aga, et inimesed elavad kauem, kuid krooniliste haiguste tõttu on nad ka kauem haiged,» tõdes EIT tervisevaldkonna juht Sylvie Bove.

Euroopa demograafilist arengut arvestades ei jää riikidel muud üle kui hoida vanad ja vähenenud töövõimega inimesed aktiivselt ja tervena kauem tööturul, saata nad märgatavalt hiljem pensionile ja suuta neile endiselt pakkuda head terviseteenust.

Ja mis vähemalt sama oluline: võimaldada neil elada õnnelikku elu. Vastasel juhul läheksid Bove sõnul väljakannatamatult suureks nii kulutused tervishoiule kui ka riikide sotsiaalsüsteemidele laiemalt.

Siin tulebki appi meditsiin, millesse on Euroopas asutud investeerima tohutuid summasid. Kliiniline ravi, diagnostika, ravimid, töökohtade arendamine ning ennekõike tarbijatele mõeldud tooted – kogu see kupatus vajab revolutsiooni.

-Tuluke läheb põlema

Suures pildis vajavad arstid ja patsiendid enda kõrvale üliintelligentset süsteemi, mis suudab ammutada infot kõigest, millel on seos inimese tervisega. Mis oleks, kui kuskile jookseks kokku inimese geeniajalugu ja randmeseadmetest laekuks infot organismis toimuva kohta?

Lisaks tuleksid klassikalised andmed perearsti juures käimistest ja ostetud ravimitest, kogutud andmed eluviisi kohta sotsiaalvõrgustikest, ametiga kaasas käivad riskid ja miks mitte ka toidupoe ostunimekirjad kui parimad viited nähtustele, mis võivad inimese tervise kihva keerata.

Mis oleks, kui need süsteemid oleksid nii targad, et suudavad sel viisil kogutud infot läbi hekseldada ja anda ise inimestele ja arstidele teada, kui kellelgi on vaja oma elus midagi muuta või äärmisel juhul arsti juurde minna, mitte tugineda pelgalt inimeste enesetundele ja hirmudele, nagu see meil praegu tavaks on?

Selliseid süsteeme just luuaksegi praegu: me kuuleme juba homme Postimehe veebiväljaande vahendusel Rootsi ja Eesti ülikoolide sellelaadsest põnevast algatusest.

Need lahendused vabastaksid inimesed asjatult arstide vahel jooksmisest ja suunaksid neid enam ise oma tervise eest hoolt kandma ja annaksid neile tegeliku kontrolli oma tervise üle.

Kuid targaks ja liidestamisvõimeliseks peavad saama kõik selle ahela lülid. Ka kõige igapäevasemad, olgu või meie nutikellad.

Vaja on ühendavat lüli või vihmavarju ning EIT püüab täita mõlemat rolli. EIT alustas meditsiinivaldkonna idufirmade toetamist projektide kaudu aastal 2014 ning eesmärk on välja töötada just kogu Euroopat hõlmavad lahendused.

«Meie vaatenurgast on see valdkond üks võtmetähtsusega väljakutsetest. Innovatsioonipotentsiaal on siin tohutu, see mõjutab otseselt kõiki inimesi ja nad kõik tunnevad selle tulemusi isiklikult,» ütles Postimehele EIT juht Martin Kern.