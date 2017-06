Vollekoondis tegi oma elu raskeks

Laupäeval Tuneesia vastu ei teinud üldse kaasa diagonaalründaja Oliver Venno, kellele teeb õlg valu. Kaptenist sidemängija Kert Toobal sekkus alles neljandas geimis. Robert Täht küll mängis, ent tema tegemisi pärsib äsja läbi põetud haigus.

«Liiga tihti võitleme pigem iseenda kui vastasega. Peame aru saama, et tuleb rohkem vaimu kui keha kulutada. Ainult nii saame paremaks,» sõnas pärast Tuneesia mängu Renee Teppan.

«Juba matšis Hiina Taipeiga näitasid märgid, et meil ei ole jaksu ega energiat nii palju kui terve eelmise nädala jooksul MM-valikturniiril Tallinnas. Sellevõrra tuleb igaühel leida eelkõige peas jõudu, et olukordi paremini lahendada. Teine asi on see, et kaotame ebaõnnestumistest liiga lihtsalt pea. Tuneesia vastu oli esimeses geimis pilt päris hea, kuid teises lagunesime kahe ebaõnnestumise pealt võistkonnana täielikult. Seis meenutab natukene eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni, aga usun, et oleme piisavalt mehed, et asju ümber pöörata,» lisas Eesti parimana 18 silma toonud diagonaalründaja.

Rünnakul olid arvud sarnased: Eestil 47, Tuneesial 49 protsenti. Vastuvõtul oli Eestil minimaalne 52-51 edu, blokis ületasime tuneeslasi 13-8.

Eile hilisõhtul kohtus Eesti võrkpallikoondis Maailmaliiga esimesel alagrupiturniiril võõrustaja Montenegroga, kellest saadi nädal varem kodusel MM-valiksarja turniiril 3:0 jagu, ent geimid olid selles kohtumises tasavägised: 25:23, 27:25, 25:23.

Eilsest kohtumisest sõltus Eesti finaalturniirile pääsemise osas päris palju. Kolmandas tugevusgrupis on kokku 12 meeskonda, finaalturniirile pääseb neli tiimi, ent Mehhiko on korraldajana juba seal koha taganud.

Enne eileõhtusi mänge oli ühe võidu ja ühe kaotusega Eesti alles 9. kohal. Esikolmiku moodustasid Hispaania, Saksamaa ja Montenegro, kel kõigil oli koos kaks võitu. Et Eesti edasipääs jääks sõltuma vaid endast, tuleks Montenegro kindlasti alistada. Nädala pärast on rahvusmeeskond tagasi kodupubliku ees, kui võõrustatakse Maailmaliigas Venezuelat, Katari ja Kreekat.

Head mängu on samal ajal MM-valikturniiril näidanud Eesti naiste koondis, kes alistas laupäeval Prantsusmaa 3:2. Turniiri viimases mängus kohtuti eile hilisõhtul Portugaliga. Alagrpupist pole edasi pääseda enam võimalik, ent võit Portugali üle kindlustaks kolmanda koha.