Kriitikute arvates ilustavad puidutehase rajajad tegelikkust

«Leiame, et üritate kavandatavat hiigelprojekti tegelikkusest paremasse valgusse seada, sestap kogusime kokku teie tagasisidele reageerinud inimeste vastuargumendid ja üles kerkinud küsimused, et tehase suurt keskkonnakoormust teadvustavate kodanike arvamus teieni toimetada,» seisab kirja sissejuhatuses.

«Te ütlete, et kodanikud eksivad, väites, et neid jäeti tehase ettevalmistusprotsessi kaasamata. Teie sõnul ei saanudki neid enne sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi valmimist kusagile «kaasata». Paraku näitab selline suhtumine, et tehaseprojekti eestvedajad ei mõista kodanikuühiskonna alusprintsiipe ning on selgelt majanduslike huvide poole kaldu,» leiavad kirja autorid.

Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks koordinaator Linda-Mari Väli selgitas, et kiri sündis avaliku arutelu käigus ning kümnete inimeste aktiivsel osavõtul. «Seega võib seda tõepoolest nimetada kodanike (mitmuses) pöördumiseks,» ütles ta.

Ta ei teinud saladust, et kiri sisaldab tehaseplaanide vastu seisvate inimeste seisukohta, mis on neil kujunenud tehase kohta teada olevate andmete põhjal, nagu investorite tellitud sotsiaalmajandusliku mõju analüüs, mõned üksikud dokumendid ja eelkõige meedias ilmunud info.

«Samuti oleme sinna lisanud oma uurimustöö käigus üles kerkinud küsimused,» sõnas Väli. Tema sõnul oli küsimuste hulgas, mida tehaseplaanide vastu seisvad aktiivsed kodanikud miljarditehase rajajatele esitasid, ka selliseid, mille üle avalikkuses kuigi palju arutelu kuulda pole olnud. Näiteks küsitakse, miks ei kaasatud sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamisse keskkonnateadlasi, sotsiolooge, turismiettevõtjaid, Kunda tehase mõjuväljas elavaid inimesi ning teisi valdkonna eksperte ja huvigruppe.

Meenutagem, et 2004. aastal keeldus Läti valitsus rajamast samasugust tehast Daugava kallastele. Kas sellise pretsedendi puhul saame ikka kindlad olla, et meie lõunanaabrite metsavarudest on võimalik katta kolmandik Est-For Investi kavandatava tehase toormevajadusest?

Miks ei peaks plaanitav tehas, kui see valmib, oma tootlust suurendama, kui näiteks Estonian Cell (Kohava eelmine tehaseprojekt) on tootlust kümne aastaga veerandi võrra suurendanud?

Küsitavusi tekitab seegi, millist mõju avaldab tehas kütte hinnale ja kättesaadavusele Lõuna-Eestis.

«Kindlasti oleks teiepoolseks heaks alguseks ning tõenduseks, et hoolite meie keskkonnast, see, kui survestaksite riiki oma metsapoliitikat säästvamas suunas liigutama. Me teame, et meie tänane metsapoliitika on kujunenud metsatöösturite näo järgi. See tähendab, et teil on keskkonnaministeeriumiga hea koostöö,» seisab pöördumise lõpus.

Ka paluvad kirja autorid, et miljarditehase rajajad viiksid Eesti metsamajanduse säästvamale kursile. «Aidake riigil välja töötada raiemahu kontrolli all hoidmise instrument ja vana metsa osakaal taas kasvukursile viia. Kasvõi pool sammu sellel suunal tekitaks kodanikes suurt imestuse- ja rõõmukahinat – see oleks ennenägemata ime,» märgivad allakirjutanud.