Jüri Mõis: Eestis on selge majandusbuum

«Eestis on super hea majanduskonjunktuur, asjad lähevad jürinal üles juba pikka aega. Nüüd on see lihtsalt statistilistesse näitajatesse tulnud, esialgu küll suhteliselt arglikult,» ütles Mõis esimese kvartali 4,4-protsendilise majanduskasvu kohta.

«Praegu on aga buum, see on täitsa selge. Vaadake, mis linnas toimub. Kraana on kraanas kinni. Ehitus on kõige lihtsam ja kiirem indikaator. Ei ole vaja Albert Einstein olla, et seda öelda,» rääkis ettevõtja.

Tema sõnul on tegemist laiapõhjalise kasvuga. «Ei saa olla sellist asja, et ainult ehituses on buum, aga teised sektorid on maoli maas. Ega ehitajad endale neid maju ei ehita. Neid tehakse ikka toitlustuse, kaubanduse ja tööstuse jaoks,» ütles ta. «Lisaks läheb inimestel paremini, nad saavad lubada endale uut elamispinda.»

Mõis ütles, et mingeid murepilvi ta praegu ei näe. Kuigi igale tõusule järgneb tõenäoliselt langus, näib praegune kasv ettevõtjale tõsisem ja pikaajalisem. «Mingid majandusvälised riskid võivad seda muidugi nurjata. Kui meteoriit kukub maapinnale, siis juhtub midagi. Aga muidu on pärituul ja valgusfoori tuled on rohelised,» rääkis ta.

Mõis ei saa aru paljude majandusanalüütikute kriitikast, et sellise majanduskasvu juures on ohtlik laenurahaga majandust ergutada ja riiklikke investeeringuid teha. «Ütleme nii, et ma tahaks rohkem neljarealisel teel Tartusse sõita või Rail Balticuga Euroopasse sõita kui mitte laenu omada,» põhjendas ta. «Suurteks taristuinvesteeringuteks võiks vabalt laenu võtta.»

Eesti SKT kasvas esimeses kvartalis 4,4 protsenti, mis on viimase ligi viie aasta suurim tõus. Eksport kasvas aastavõrdluses ligi 12 protsenti.

Ühtlasi kasvas Eesti majandus aasta alguses kiiremini kui naaberriikides. Lätis oli kasvuks neli protsenti ja Leedus 3,9 protsenti.