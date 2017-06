Madridi Real ja Cristiano Ronaldo – võitmise maailmameistrid

Realist sai esimene Meistrite liiga ajastul ehk viimase veerandsaja aasta jooksul Euroopa meisterklubi tiitlit kaitsnud, Ronaldost aga neljakordne Meistrite liiga võitja. Sama palju tiitleid on ette näidata vaid viiel jalgpalluril (Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Gerard Pique, Lionel Messi ja Clarence Seedorf), enamat ei kellelgi.

Ronaldo tõestas taas, et on nagu A-rühm: kui olukord on halb ja mitte miski enam ei aita, siis tuleb üles leida Ronaldo, kes ikka oma värava(d) ära lööb. Juventus pani esimese veerandtunni jooksul Reali arvestatava surve alla (vastase kitsalt paiknenud keskvälja ära kasutades tekitati arvuline ülekaal vasakul äärel, kus Mario Mandzukicil oli hõlbus õhuruumi valitseda ja vastast surve all hoida), aga skoori avas ikkagi Ronaldo, kes oli ta Realile turvalise kaheväravalise edu andnud 3:1 värava autor.

Kriitikute argumendid langevad Ronaldo ees järjekindlalt põrmu, sest ta sammub võidult võidule. Igale verbaalsele nähvakale vastab portugallane uue kuldmedaliga. Viimase 13 kuu saldo – kaks Meistrite liiga võitu, üks EM-tiitel, üks klubide MM-tiitel, üks Hispaania meistritiitel, üks maailma parima jalgpalluri auhind, hunnik arulagedalt vägevaid individuaalseid väravarekordeid – ei jäta vaidluseks ruumi. Ronaldo on võitja.

Täpselt sama kehtib tema koduklubi Reali kohta. Muidugi pole järjekindlalt tipus püsimine võimalik ilma väga paksu rahakotita. Täpselt nagu FC Barcelona ja Müncheni Bayern, saab ka Real käsutada sisuliselt põhjatut rahakotti, aga ainuüksi sellest ei piisa.

Vaja on ka säravat ideed, mis ränga raha eest soetatud talendist võitva terviku vormiks. Zinedine Zidane’i peatreeneriks nimetamine mullu jaanuaris osutus sääraseks ideeks, sest 18 ametis oldud kuu jooksul on prantslane olnud pööraselt edukas. Tiitlite edetabel nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis tõestab, et võiduretseptide koostamises Euroopa klubijalgpallis Realile vastast pole. Võitmine on selle klubi DNAs.

Juventus kaotas viienda finaali järjest (sama õnnetu saatus on seni osaks saanud vaid Lissaboni Benficale) ja 39-aastase väravavahi Gianluigi Buffoni ootus Meistrite liiga trofee järele jätkub. Inimlikult kurb, aga sportlikult õiglane, sest Reali filigraansele teise poolaja esitusele vastamiseks puudusid Juventusel nii idee kui ka inim- ja tulejõud.

LISALUGU

7 põnevat arvu

Meistrite liiga finaalmatši kirjeldamiseks passivad kenasti järgmised seitse arvulist fakti.

600 väravat on Cristiano Ronaldo nüüd löönud oma profikarjääri jooksul kokku klubide ja koondise kasuks. Neist 105 on sündinud Meistrite liigas.

59 aastat tagasi suutis Real viimati võita nii Meistrite liiga kui ka Hispaania meistritiitli.

12-kordne Euroopa meisterklubi Real edestab jälitajaid tubli varuga: AC Milanil on 7, Liverpoolil, Müncheni Bayernil ja FC Barcelonal 5 võitu.

7 väravat löödi Torino Juventusele lõppenud hooajal Meistrite liigas. Esimese 12 mänguga 3, finaalis 4.

60 mängu pidas lõppenud hooajal Madridi Real ja lõi neis kõigis vähemalt ühe värava. Sama ei suutnud ükski teine Euroopa tippklubi.

5 hooaega järjest on Cristiano Ronaldo olnud Meistrite liiga parim väravakütt. Tänavusest 12 väravast 10 sündisid veerand- ja poolfinaalides ning finaalides ehk võistluse kõige otsustavamas faasis.

3,04 väravat mängu kohta on uus Meistrite liiga rekord. Senine tippmark (2,94) pärines hooajast 2012/13. Kokku löödi sel hooajal 380 väravat 125 mängus.

TULEMUSE KAST

Meistrite liiga finaal

Madridi Real – Torino Juventus 4:1

20., 64. Cristiano Ronaldo, 61. Casemiro, 90. Marco Asensio – 27. Mario Mandzukic