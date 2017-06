Maadevahetusafääri pikad varjud

Nn põhinimekirja eesotsas on firmad Unigate, Suur-Paekalda ja Väike-Paekalda, mis on seotud Nordeconi ja Merko ehituskontsernidega. Need ettevõtted on soetanud läinud kümnendil kinnistud Lasnamäele Paekalda tänavale, et saada matti skandaalsest maadevahetusest, mis viis ametist tollase keskkonnaministri Reiljani.

Skeem oli lihtne: osteti maad juba loodud või tulevastele looduskaitsealadele ja vahetati need siis riigiga magusate maatükkide vastu suuremates linnades. Ent Reiljan astus tagasi ja seadust muudeti nii, et maid enam vahetada ei saanud. Ettevõtetele jäi hulk kinnistuid kätte ja nüüd üritasid nad need ligikaudu kolme miljoni euro eest riigile müüa. Keskkonnaminister arvas aga need maad looduskaitsealade hulgast välja ning firmadel ei jäänud üle muud kui riigiga kohut käima hakata, seda seni ebaõnnestunult.

Pomerantsi sõnul peaksid juba täna (5. juunil – toim) kaduma nimekirja eesotsast needsamad kolm ettevõtet, sest riik oli kohtus võidukas ega pea krunte välja ostma.

«Vähemalt viie kinnistu osas oleme kohtulahingud võitnud ja andnud välja käskkirja, et riik keeldub neid omandamast, kuna nende kasutamine ei ole enam piiratud,» rääkis ta. «Ootame veel üht kohtuotsust, kus vaidlus käib kohtukulude üle, kuid sisuliselt on seis selline, et keeldusime kõigi kümne Paekalda kinnistu omandamisest. Seega oleme sealmaal, et nimekirjas pole ühtki suurt ega väikest Paekallast ega Unigate’i.»

Niisiis nutavad ka rikkad, aga mida ikkagi ütleb Pomerants tavalistele inimestele, kes on oodanud sihtkaitsevööndisse sattunud maa riigile võõrandamist kuus või seitse aastat?

«Maailm ei ole täiuslik ja kõik see võtab ootaja jaoks kindlasti liiga kaua aega,» ütles keskkonnaminister, kelle sõnul venitasid võõrandamist ka vaidlused Merko ja Nordeconiga seotud firmadega. «Kuna Unigate, Suur-Paekalda ja Väike-Paekalda püsisid järjekorra eesotsas, siis on kohtuasjade venimine see põhjus, miks on aeg tiksunud tühja ka järjekorras tagapool olijate jaoks.»

Pomerants täpsustas, et seni, kuni polnud selge, kas Merko ja Nordeconiga seotud firmadelt on vaja kinnistud kolme miljoni euroga välja osta või mitte, ei saanud riik järjekorras tagapool asunud omanikega läbirääkimisi pidada – nüüd on see summa kasutamiseks vaba.

Mida arvab Pomerants väitest, et riigi pakutav summa maa eest on liiga väike? «Meie ei mõtle neid hindasid ise välja – maa-amet laseb kinnistud hinnata, teinekord lastakse seda teha lausa mitmel hindajal,» lausus ta. «Lähtume turuhinnast. On ka sellised juhtumid, kui võõrandamise otsust ei tulegi, sest maaomanik ei soovi riigiga tehingut teha.» Kes loobub, sellele enam uut pakkumist ei tehta.

Ja mida arvab Pomerants aastaid võõrandamist ootavate inimeste arvamisest, et looduskaitsealuse maa vahetamine mõne riigi reservmaatüki vastu võiks neile võimalik olla? Võib-olla saaks seadust muuta ja lubada tavalistel inimestel maid vahetada nii, et välditaks Reiljani aegade kuritarvitusi? Sellega hoiaks riik ka raha kokku.

«See teema on olnud küll üleval, aga elujõudu pole tal tekkinud,» lausus minister. «Täna käime läbi ikka selle tee, et anname inimestele võimaluse maa riigile maha müüa. Samas ei tähenda see, et mingitel juhtudel ei võiks ümberkruntimine kõne alla tulla.»