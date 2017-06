Uueneval Vaksali tänaval võivad ratturid sõiduteel pedaalida

Tartu vaksali ees on kopp endiselt, kuid Vaksali tänaval Riia tänavast kuni raudteejaamaesise väljakuni on asfalt maas ning lõik on liikluseks taas avatud. «Laias laastus on sel tänaval pool tööst tehtud,» ütles Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Vijar.

Sellel lõigul on raudteepoolses servas sõidutee kõrval suuresti valmis nelja meetri laiune kergliiklustee, mida eraldab sõiduteest tellisekarva tänavakividega kaetud riba.

Jalgratturite rajad tulevad ka Vaksali tänaval mõlemale poole sõiduteele, kummalgi pool tänavat saavad kondiauru jõul liikujad oma käsutusse poolteist meetrit. Autodele mõeldud sõidurajad on mõlemas suunas 3,1 meetrit laiad.

Kiirus suureneb ja väheneb

Kui ratturid hakkavad sõitma sõidutee ääres, kõrvuti autodega, siis miks ei tehtud Vaksali tänavat veel laiemaks, raudtee pool on ju vaba maad küll?

Veetorni lähedale rajatud uus tasuta parkla hakkab ilmet võtma. «Parklat saab hakata kasutama esimesel võimalusel,» kinnitas Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Vijar. / Margus Ansu

«Kahjuks ei saanud tänavat enam laiemaks teha,» vastas Mihkel Vijar. «Seal oli kõik vaja ära mahutada. Uus kergliiklustee on vanast kõnniteest laiem ning tänava laiendamisele seadsid piirid nii veetorn kui ka selle äärde rajatud parkla. Ja kui oleksime tänava laiemaks teinud, siis autojuhid kihutaksid seal.»

Vaksali tänava ümberehitamise järel on seal suurim lubatud sõidukiirus 30 kilomeetrit tunnis. Hoolimata tublisti väiksemast piirkiirusest on aga jalgratturite lubamisega sõiduteele Vaksali tänaval konflikt sisse projekteeritud. Miks selline otsus tehti?

«Miski ei sega tagasihoidlikumal, nii-öelda pühapäevaratturil kergliiklusteel sõitmast,» sõnas Tartu abilinnapea Valvo Semilarski. Ta selgitas, et sõidutee äärtesse tulevad rattarajad on mõeldud jalgratast igapäevase liiklusvahendina kasutavatele vilunud, kiiretele ratturitele, et nad saaksid oma markeeritud rajal turvaliselt liiklusvoos olla.

«Iga päev rattaga liiklevad inimesed on öelnud, et kõige kiirem on liikuda sõiduteel,» märkis abilinnapea. «Näituse tänaval on samamoodi rattarada sõiduteel, autojuhid peavad seda arvestama. Ka Vaksali tänava rattarajad distsiplineerivad autojuhte ning annavad ratturitele võimaluse seal sõiduteel kiiremini liikuda. Ja keegi ei keela jalgratturitel seal ka rahulikult kõnniteel sõita.»

Riia tänavalt Vaksali tänavat pidi Näituse tänavani kiirelt või rahulikult sõitmisega tuleb esmalt aga veel oma kolm kuud kannatada, sest sel lõigul on teine pool tööst tegemata. «Nüüd algab vaksali ees oleva väljaku tegemine,» ütles Mihkel Vijar.

Seal 1. juunist 4. augustini tehtavate tööde ajal suleti esmalt raudteejaama ees oleva väljaku Kuperjanovi tänava poolne külg ning Vaksali tänava lõik Tõnissoni ja Näituse tänava vahel. «Kogu väljakut ei saa korraga töösse võtta, sest raudteejaamale peab juurdepääs säilima,» selgitas Mihkel Vijar.

Esialgu jääb avatuks lõik raudteejaama ja Tõnissoni tänava vahel.

Sõidukid ei pääse juunis Kuperjanovi tänavalt raudteejaama ja Vaksali tänavale. Ümber saab sõita Näituse, Haava ja Tõnissoni tänava kaudu. Kohalikele elanikele ja teenindavatele autodele tagab ehitaja juurdepääsuvõimalused.

Ajutised bussipeatused

Ühissõidukite kasutajatel tuleb arvestada, et bussiliinide ümberkorraldamise tõttu on muudetud mõne bussipeatuse asukohta.

Vaksali peatus on Näituse ja Haava tänava ristmiku juures. Vaksali ees olev Raudteejaama peatus on Tõnissoni ja Haava tänava ristmiku juures ning Kuperjanovi peatus Tõnissoni tänava alguses Härma gümnaasiumi läheduses. Tööde tegemise käigus muutuvad ka ümberkorraldused.

Vaksali tänava ligi kilomeetrise lõigu Riia tänavast Näituse tänavani ja jaamahoone ees oleva väljaku rekonstrueerib AS Tref. Kava järgi tänavu septembris lõppevateks töödeks kulub pisut üle 1,7 miljoni euro.