Vigurlendur tükib ema keelust hoolimata taevasse

Nagu raudnaelad olid kohal Leedu vigurlennutuus Jurgis Kairys, Läti õhuässade sõurühm Baltic Bees reaktiivlennukitega L-39, Scandinavian Airshow THOR ning politsei- ja piirivalveameti lennusalk kopteriga Augusta 139.

Range skeemi järgi

Esimest korda sai lennupäevadel käe valgeks meie oma poiss, Eesti ainus vigurlendur Jüri Kaljundi. «Käin päevad läbi tööl nagu kõik teisedki, vigurlend on mul tavaline hobi, nagu mõnel teisel inimesel koeraga jalutamas käimine või markide kogumine,» ütles tehnoloogiaettevõtjast eralendur pärast oma lendu.

Üle paarikümne aasta tagasi oma esimese ettevõtte rajanud Jüri Kaljundi on loonud koos sõpradega mitu firmat, sealhulgas senini eduka CV-Online’i. Ta kuulub idufirmajuhtide klubisse ning on üks noori ettevõtteid innustava sihtasutuse Garage48 asutajaid.

Jüri Kaljundil on eralenduripaberid 1990. aastate lõpust saadik. 2014. aastal nägi ta USAs vigurlendu, see hakkas talle kohe meeldima ning nüüd on Kaljundi vigurlennuga tegelenud paar aastat.

Vigurlenduriks õppis ta Inglismaal. «Eralenduril ei võta see koolitus palju aega,» märkis ta. «Koolitus kestab kokku viis tundi ehk kümme pooletunnist sõitu.»

Oma hobile kulutab ta aega nii palju, nagu seda parasjagu on: talvel vaid kord kuus, soojal ajal kulub rohkem nädalavahetusi taeva all. «Lendamine, eriti vigurlend, on põnev, see annab vabadustunde,» ütles Kaljundi.

Lennupäevadel lendas ta oma klassikalise, 1975. aasta 200-hobujõulise Pitts S-2A biplaaniga 300–600 meetri kõrgusel keskmise kiirusega 140 miili tunnis (224 km/h). Kord oli lennukil kõht taeva, kord maa poole. «Pea alaspidi sõita on sama tunne nagu rippuda pea alaspidi redelil,» märkis Jüri Kaljundi.

Kavas olid tüüpilised vigurlennu elemendid. «Ega õhus mingit improviseerimist ole, seal on kõik kindlalt paigas, kõik on planeeritud ja käib range skeemi järgi,» rääkis Jüri Kaljundi.

Ta lisas, et piloodil tuleb õhus töötada korraga nii käte kui ka jalgadega, laias laastus pool tööd käib käte, teine pool jalgadega. Kuigi Jüri Kaljundil oli vigurlennu ajal langevari kaasas, pole sellest madalal lennates eriti suurt abi.

Kuidas lähedased tema mitte just kõige ohutumasse hobisse suhtuvad? «Ema ei luba mul üldse sellega tegeleda,» vastas vigurlendur. «Ka lennupäevadele tuleku kohta ütles ta, et ära mine.»

Peale Jüri Kaljundi tiirutas lennundusmuuseumi kohal ka teine eestlane, nii metsavahiks kui moosiriiuliks kutsutava An-2-ga demonstratsioonlende teinud piloot Mati Sikk. «Mati on tegevlendur, sündinud piloot, tõeline Eesti õhuäss,» ütles lennundusmuuseumi juht Mati Meos.

Juba neljandat aastat oli lennupäevadel kohal Leedu vigurlennuäss Jurgis Kairys (64), kes sööstis taevasse mõlemal päeval mitu korda. Vahepeal pilvedesse kadunud Kairyse lendu jälgis ahhetades väga palju rahvast.

Uus hävitaja

Viimaste aastate tavaks on saanud lennupäevadel uute eksponaatide esitlemine. Tänavu lisandus väljapanekule Saksamaa õhuväelt saadud USA päritolu hävituslennuk F-4 Phantom II, mida Mati Meos rohkele publikule tutvustas.

Esimest korda osales lennupäevadel ainult ühel päeval, laupäeval, NATO lahingugrupp. Suurte treileritega oli Tapalt kohale sõidutatud brittide ja prantslaste tankid Challanger 2 ja LeClerc, jalaväe soomustehnikat ja relvasüsteeme.

«Lennundusmuuseum on suuresti sõjalennukite muuseum ning sellepärast võttis seekord siin oma positsioonid sisse ka NATO lahinguüksus,» selgitas Mati Meos. «Lisaks polnud Lõuna-Eesti rahvas liitlaste tehnikat oma silmaga näinud. Ning kui ilm rikub taevas mõne kavandatud etteaste ära, siis maa peal on pealtvaatajatel ikka midagi vaadata.»

See oli ettenägelik otsus, sest näiteks laupäeval jäid väga tugeva tuule tõttu ära mototiibvarjurite lennud ja langevarjuhüpped.

Tänavustele lennupäevadele panid punkti viis NATO hävitajat, mille piloodid eile pärastlõunal Tartu ja Lange kohal tiirutasid.

Lennundusmuuseumis 2006. aastast korraldatavad iga-aastased Eesti lennupäevad on Baltimaade suurim lennundusüritus. Mullu, samuti üsna tuulistel ja vilu ilmaga peetud lennupäevadel osales ligi 13 000 pealtvaatajat.