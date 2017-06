Nõo aleviku välimust rikastab hiiglaslik seinamaaling

Rongiaknast on näha sinisel seinal kihutamas Erika Salumäed ja võitlusse astunud Barutot. Puud-põõsad varjavad ära Erki Noole, Tiit Soku, Kelly Sildaru, Gerd Kanteri ja Paul Kerese.

Bach Babach, aga tegelikult Kristjan Bachman, nagu seisab kirjas tema passis, tõi oma tudengid Tartu kõrgemast kunstikoolist Nõkku pärast seda, kui nad olid ühiselt välja mõelnud, keda nad soovivad Eesti kuulsaimatest sportlastest hiigelmaalingul kujutada.

Mööbliosakonnas restaureerimist õppivad Eva Sandra Uustal, Eva Maria Tartu ja Laura Mikk võtsid ette Paul Kerese. Nad rääkisid, et nii on maalingus esindatud ka mõttesport. Hiigelkujutise aluseks on montaaž kahest ajaloolisest fotost. Malelaua nuppude seisu ei tasu nende sõnul uurida, sest neid on rohkem, kui oli fotol, pealegi on laual ühte pidi kaheksa ja teist pidi viis ruutu. Nad on seisukohal, et nende maaling ei pidanud olema dokumentaalteos.

Tudengite töö algas pühapäeva öösel. Projektorid paiskasid seinale kavandi, mille jäädvustamiseks tõmbasid tudengid markeriga jooni. Tulemust uuris ka Tartu kõrgema kunstikooli rektor Vallo Nuust ja jäi nähtuga rahule. Ta rääkis, et koostöö vallaga algas eelmisel kevadel kooli korraldatud infopäeval.

Maalingu valmimist käis iga päev vaatamas ja tudengitele abi pakkumas vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto. «Väga meeldib,» ütles ta lõpptulemuse kohta. «Enne oli mõttetu sinise plekkseinaga meeletult suur kast, nüüd on seinal elu sees.»

Nõo valla ja Tartu kõrgema kunstikooli koostöö jätkub. Sel nädalal saab uue kujunduse näiteks Nõo bussipeatus.