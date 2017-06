Raju Rammstein aitas Magnus Kirdi MMile

Juba Tamme staadionile tulles märkab kergejõustikusõber kaugemal terendamas 90 meetri joont. Staadionidiktor teatab, et Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe on kaubelnud välja boonused Eesti rekordi purustamise eest.

Bravuurikad eesmärgid ja jutud panevad paratamatult kulmu kergitama, sest juba kaks aastat Eesti kõigi aegade teise tulemuse 86.65 saavutanud Kirt on eelmisel neljal mõõduvõtul visanud 82 meetri ligi, isikliku rekordi 85.04 omanik Tanel Laanmäe pole aga tänavu veel kordagi sektoris käinud. Elame, näeme.

Soojenduskatsetel on esmalt põhjust kergeks eufooriaks. Kirdi ja Laanmäe nõuandja Heiko Väät jälgib pika pilguga meeste soojenduskaitseid: Laanmäe visked kanduvad MM-normist kaugemale, kuid viimasel viskel hakkab ta lonkama. Säärelihase spasm tekitab ühtäkki torkavat valu.

Laanmäe lonkab, aga läheb siiski esimesele katsele – 78.14. «Kuidas jalg on?» küsib Väät. «Joosta ei saa,» kurdab odamees grimassitades ja masseerib jalga. Kirt avab pika kaarega: 82.66. «Vau! Siit saab veel paremini!» hüüab Väät ja plaksutab.

Laanmäe üritab jala tugevalt kinni teipida ning läheb teisele katsele. Oda kandub napilt üle 75 meetri ning Laanmäe raputab pead. Tema võistlus on läbi. «Longates 78 meetrit, see pole ju üldse halb. Aga kuradi kahju on, sest täna võinuks siit pauk tulla. Tuli hoopis teine pauk!» ütleb ta. Venitamine siin ei aita, tuleb kohe füsioterapeudi lauale minna ning loota, et silmalegi nähtav tükk jalast kaoks.

Rammsteini toel normini

Kirt üritab pikka viset edasi. Kolmanda katse puhul arvab ta isegi, et vise läheb kaugele ning, möirgab nii, et paneb naabermajade koerad ägedalt haukuma. Tuul toob oda aga varem alla – 79.86.

Abilised näitavad talle videot ning ta noogutab, puudujääke veel on. Väät soovitab pikemad sammud võtta. «Heiko on hea inimene, ta on terve talve meid vaadanud. Ta annab head nõu,» kiidab Kirt siiralt.

Viimasteks katseteks tuuakse Taaralinna areenile Rammsteini ergutav muusika. Kirt palub publikult veelgi ägedamat toetust ja hüppab ise veel hiti «Du hast» taktis üles alla. Emotsioon on kõva – 83.53 ja MM-norm on kotis!

Järgmine katse vaid kolm minutit hiljem on samasse auku – 83.26. Erilist rõõmu Tõrva mehe näost aga välja ei loe. «Kaks korda normi täitmine näitab, et see pole enam sähvatus. Stabiilsus on mulle alati tähtis olnud ja hea, et need katsed üle 80 meetri tulevad. Visketunnetust tuleb hooaja vältel teritada, ma pole kindlasti tippvormis.»

Kuhu jäi lubatud Eesti rekord? Laanmäe vangutab pead, Kirt arutleb: «Võib-olla see ongi kõige hullem. Me ei tule ju võistlustele, et paneme Eesti rekordi, siis läheb ikka metsa. Eesti rekordist tasub rääkida siis, kui ta tuleb. Prognoosida on halb, siis seda ei juhtu!»

LISALUGU

Israel naaseb koondisesse

Sel nädalavahetusel toimuvatel Balti meistrivõistlustel paneb Eesti koondise vormi selga eelmisel aastal karjääri lõpetanud kettaheitja Märt Israel. Olukorras, kus meie praegustest parimatest heitjatest on Gerd Kanter vigastuspausil ning Martin Kupper välismaal võistlemas, ei jäänud alaliidul muud üle kui kutsuda Israel kodumaale appi.

Enne mai keskpaika viimati 2016. aasta juulikuus ketast käes hoidnud Israel on paari nädala jooksul võistelnud kolm korda. Eile Gustav Sule memoriaalil heitis ta hooaja tippmargi 58.03. «Naljakas on. Praegu tuleb hästi välja, siis on hea võistelda. Enne oli nii palju mõtteid ja kohustusi, see pani pinged peale. Nüüd saab nautida,» sõnab isikliku rekordi 66.98 omanik Israel rahulolevalt.

Kuidas mööblitootmisfirmas Standard leiba teeniv Israel võistluseks valmistub? «Läheme elukaaslasega jõusaali, surume kätt (Israeli elukaaslane on mitmekordne Eesti meister käesurumises – toim), eks ma võtan vabalt. Samas, nädalas korra võiks ketta ikka kätte võtta. Kui nii jätkan, siis võib-olla saab Eesti meistrivõistluseks (toimuvad juulis – toim) 60 meetrit kätte!»