Konstantin Vassiljevile Poolas dramaatiline hõbe

Jagiellonia alustas viimast matši Poznani Lechiga tabeli teisena, liider Varssavi Legia oli kahe punkti kaugusel, ent Vassiljevi koduklubi lohutas teadmine, et võrdse punktisumma puhul on tiitel nende jagu. Kohtumise algus läks Jagiellonial aga nii untsu, et neid ohustas medalita jäämine.

Nimelt jäädi avapoolajal Lechiga mängides 0:2 kaotusseisu ning reaalaja turniiritabelis kukuti neljandaks, mis tähendanuks peale kaotatud auraha ilmajäämist ka eurosarjakohast. Tolles olukorras tegi Jagiellonia peatreener Michal Probierz jõulise lükke: saatis sel hooajal 13 väravat löönud ja 13 resultatiivset söötu jaganud Vassiljevi pingile ning lasi tema asemel platsile minna leedulasel Arvydas Novikovasel.

Käik osutus briljantseks: esmalt andis leedulane tulemusliku söödu ja lõi siis ise 87. minutil 2:2 viigivärava, mis tõstis Jagiellonia tabelis teiseks. Et Legia lõpetas oma kohtumise 0:0 viigiga, oli Vassiljevi koduklubil võimalus võiduväravaga tiitel endale napsata. Kuigi lisaminuteid anti koguni kümme, Jagiellonia sellega hakkama ei saanud ja nõnda lõppes hooaeg hõbemedaliga, mis on klubi ajaloo parim saavutus.

Vassiljevile oli hõbemedal tema karjääri teine välisklubides võidetud medal: 2011. aastal pälvis ka Koperi Luka koosseisus Sloveenia meistrivõistluste pronksmedali.

Eesti koondislase leping Jagielloniaga lõpeb selle hooajaga ja suvel ootab Vassiljevit vaba agendi staatus, mis võimaldab siirduda sinna, kuhu hing ihkab.