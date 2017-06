Soome pidu tänavatoiduga

Soome toidukultuur elab praegu läbi murrangulist aega, sõnab põhjanaabrite vabakutseline hipsterkokk Jyrki Tsutsunen, kes Tallinna tänavasöögipeole soomlaste tänavatoidumeistrid välja sõelus.

«Varasemast rohkem huvitab inimesi toidu päritolu, puhtus ja keskkonnasõbralikkus. Hoolitakse rohkem hooajalisusest ja taimetoitlasi lisandub kiires tempos,» loetleb muhe, ketsistatud ja käsivarrele tätoveeritud jänesekapsaga Tsutsunen, keda soomlased tunnevad ka telesaadetest.

Skandinaavialikku joont järgitakse tema sõnul Kalevala maa kokanduses samuti palju, ennekõike väljendub see maitsete puhtuses ja selguses. Väljas söömas käiakse tihemini ja söögikohtade ampluaa muutub aina kirevamaks, eksootilisi rahvusrestorane tuleb juurde ja see ei piirdu enam ammu ainult itaallaste pitsadega. Seni toidukunstis tavatumad metsataimed – tema lemmikud – on aga tulnud restoranide menüüsse, et sinna jäädagi.

«Varasemast rohkem huvitab inimesi toidu päritolu, puhtus ja keskkonnasõbralikkus. Hoolitakse rohkem hooajalisusest ja taimetoitlasi lisandub kiires tempos.»

Ka Tsutsuneni Tallinna toodud festivaliosaliste valik peegeldab seda, mida soomlased süüa armastavad ja mis praegu nende köögi- ja restoranimaailmas toimub: ühelt poolt kummardatakse järjest enam kohalikku toitu ja vanu retsepte, teisalt muudab üleilmastumine ja reisimine maitse-eelistusi rahvusvahelisemaks. Mõlemad suunad on Telliskivi loomelinnakus üles seatud Soome alal esindatud: proovida saab pastöriseerimata lehmapiimast kuusevõrsejäätist ning Tai- ja Indoneesia-maigulist tänavakööki.

Metsa kaja

«Tänavatoitu pakutakse Soomes ohtralt ja konkurents on kõva. Võidavad need, kes kasutavad kvaliteetseid toiduaineid ning pakuvad hea tundega ja värskelt tehtud ausat sööki,» kõlab Tsutsuneni lihtne ellujäämisõpetus kolleegidele.

Just sellepärast kutsus ta teiste seas Tallinna Burgerjointi hamburgerikokad. Nemad valmistavad burgerid lähikonna saadustest ja algusest lõpuni ise. «Mu meelest on need Helsingi parimad,» lisab ta. Eriti meeldib Tsutsunenile, et harjumuspäraste kuklite asemel küpsetatakse seal prantsuspärast muna- ja võiküllast briocheʼi ning pannakse saiapoolikute vahele pealt suitsuseks-krõbedaks ja seest poolküpseks grillitud veisepihvid. Kõige krooniks niisutatakse kooslust oma maja kastmetega.

Jyrki Tsutsunen ise seab Telliskivi loomelinnakus üles üle Soome kuulsa Hukkatila pop-up- ehk hüpikrestorani ja lubab ennekõike pühenduda põhjamaisele metsagurmeele, mida ta üle kõige armastab. Popp Hukkatila, mis tõlkes tähendab kasutamata ruumi, kolib ringi ja avab uksed just seal, kus tuba parasjagu tühi, olgu see vana plaadipood, raudteejaam või trükikoda. Peaasi, et seal oleks elektrit ja vett.

Tsutsunen kasutab oma erilise õhustikuga rändrestoranis täikalt soetatud mööblit ja nõusid. Viimased, muide, on kogu õhtu samad ja söömaaja lõppedes maksab igaüks nelja-viiekäigulise söögielamuse eest oma äranägemise järgi. Umbes samasugused on Soome Peterburi konsulaadis kokakarastuse saanud Tsutsuneni ohjatud Kultuuriköögi seltskondlikud söömiskogunemised, mis tutvustavad tema kodumaa maitseid üle ilma, olgu see Berliin või Brüssel.

Ehkki metsaande on nii soomlased kui ka eestlased aegade algusest hinnata ja tarvitada osanud, leidub kirgliku metsaköögi-mehe arvates looduses veel palju taimset, mis on suurepärane ja avastamisväärne köögimaterjal. Näiteid tema eredast ja lennukast, mõne meelest isegi rajust metsakäekirjast nägid Tallinnas kõik need, kes mõne kuu eest Soome Instituudi sünnipäevapeol käisid.