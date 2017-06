Vaata võrdlust! Soome ja Eesti ajalugu ja aated, inimesed ja asjad

/ Tuomas Nokelainen / Lappeenrannan museot

Soome 1987–1996

1987 – Mobira Cityman 900, Gorba telefon

Zetterberg:

Selle telefoniga muutus maailm. Esimene Nokia mobiiltelefon oli tänapäevastega võrreldes eriti suur, raske ja kallis. Tavalisel soomlasel ei olnud sellise jaoks raha ja tal polnud mobiili ka vaja.

Nokia Mobira sai tuntuks kui «Gorba telefon». Nõukogude Liidu riigipea Mihhail Gorbatšov helistas sellega 1999. aasta oktoobris Helsingist Moskvasse. Mudeli kujundasid Matti Makkonen ja Jorma Pitkonen.

Aga esimene kaaskantav telefon on võimas nii mõõdult kui kaalult!

/ Eesti Rahva Muuseum

Eesti 1988–1997

Ajalooline sinimustvalge lipp

Laar:

Neid aastaid võiks nimetada vabaduse naasmise kümnendiks. Eesti vabanes võõrast võimust ning taastas iseseisvuse, Vene väed viidi välja ning Eesti alustas läbirääkimisi Euroopa Liiduga liitumiseks. Eesti ajalugu oleks otsekui jätkunud sealt, kus ta omal ajal katki tõmmati. Nii lihtne see siiski polnud. Kümnendit iseloomustavaks asjaks võivad olla talongid või kroonid, mida oli alati vähe, kuid mis see-eest olid omad. Siiski võtaksin selleks ajaloolise sinimustvalge lipu, mis praegu puhkab uues Eesti Rahva Muuseumis Raadil. Mõnes mõttes kajastub selle loos kogu Eesti uuem ajalugu. Maailmas peaaegu pole rahvaid, kelle ajalooline lipp on tänaseni alles. Kui vabas Eestis 1934. aastal suurejooneliselt selle juubelit tähistati, viidi ajalooline lipp hoiule tollasest Eesti Rahva Muuseumisse. Eesti okupeerides 1940. aastal vahetasid EÜSi liikmed selle seal koopiaga ning peitsid ära. Esialgu Viljandisse, seejärel Läänemardi tallu Põhja-Tartumaal, et iseseisvuse taastades taas välja võtta. 1991. aastal seda tehtigi ning nüüd on lipp väljas ERMi uues kodus Raadil.

/ Jani Mahkonen

Soome 1997–2006

1999– Panu Puolakka TV-häälestustabeli rüiuvaip

Zetterberg:

Panu Puolakka kavandas 1999. aastal Yleisradio TV2 häälestus- ehk testtabelist inspireeritud rüiuvaiba. «Üks kunsti ülesandeid on tõsta esile halle argiasju. Häälestustabel on ilus, aga keegi ei saanud sellest aru enne, kui sellest tehti rüiu,» on kunstnik ise oma teose kohta öelnud.

Kui tänapäeval on Soomes võimalik vaadata kümneid kanaleid, siis minu lemmikud on Yle1, Yle 2 ja Yle Teema, kus on huvitavad kultuurisaated ja filmiprogramm. TV roll on Soomes oluline, ta ühendab rahvakultuuri. Aga kõige hea kõrval mõjub televisioon maakondade eripärale ja dialektidele mõneti halvasti, justkui ühtlustades kõike.

/ Õhtuleht

Eesti 1998–2007

Esimene ID-kaart

Laar:

Aastatuhandevahetusse jäänud kümnendit võiks nimetada nüüdisajastumise ajaks. Eesti tegi kiirelt tasa vahet arenenud maailmaga, lõimudes üha tugevamalt selle struktuuridega. Eestist sai NATO ning Euroopa Liidu täisliige. Kasutades oma väiksust, arendas Eesti välja innovaatilise ning uusi lahendusi pakkuva ühiskonna. Siin pakutavad lahendused olid mitmel alal esimesed. Pioneeriks oldi interneti sedavõrd laial kasutamisel, esimesena maailmas võeti siin kasutusele paberivaba e-valitsus, mindi üle andmebaase ühendavale x-teele, siin töötati välja kogu maailma revolutsioneerinud Skype’i sisesüsteem. Uue Eesti sümboliks sai üha uusi võimalusi pakkuv elektrooniline ID-kaart, mille lugeja võikski olla selle kümnendi sümbol.