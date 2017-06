Tallinna linn ja Eesti riik ei suuda Peterburi tee kordategemises kokku leppida

Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann möönis, et kindlat kava, millal Tallinna piiresse jääv osa Peterburi maanteest rekonstrueeritakse, ei ole. «Head vastust pole mul anda. Peterburi tee rekonstrueerimine on väga mahukas ja maksab üle 40 miljoni euro. Lähiaastatel seda tööd kavas ei ole,» lisas ta.

Valdmanni sõnul peaks Peterburi tee renoveerimise rahastamisel appi tulema ka riik, sest sellel liigub palju transiitliiklust. «Seda tuleks vaadata kui riigimaantee pikendust,» arvas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordiarengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan ütles, et Tallinna linn ja riik vaidlevad kohtus, kes peaks Peterburi tee ja veel mõne teise Tallinna suurema tee olukorra eest vastutama. See on ka üks põhjus, miks pole Peterburi tee rekonstrueerimisega kuhugi jõutud. Gailan lisas, et üks variante oleks kasutada Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi raha, kuid selle võimalikkus ei selgu enne 2019. aastat ning pealegi eelistab Euroopa Liit praegu pigem raudteeprojekte.

Samas arvas Gailan, et riik võiks Peterburi tee renoveerimisse siiski oma panuse anda, sest nagu eespool öeldud, kasutatakse seda transiitliikluseks. Otsust selle kohta aga pole. «Peatselt alustatakse Väo ringtee ehitusega, mis puudutab otsapidi ka Tallinna,» lausus ta.

Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) ütles, et riik ja Tartu linn on mitme tee-ehitusprojekti puhul koostööd teinud. «Näiteks Tartu idapoolne ringtee ja Ihaste sild. Samalaadne võiks koostöö olla ka Tallinnas oleva Peterburi tee osa puhul,» arvas ta.