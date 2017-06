Tööotsijad võtavad võimu enda kätte

-Olete varem öelnud, et võim on nihkunud tööotsijatelt töötajatele. Miks nii?

Sellel on paju põhjuseid. Esiteks on tööjõupuudus, inimestel on, mille vahel valida. Lisaks on töötajad varmamad otsima informatsiooni ettevõtte kohta, kuhu nad intervjuule tulevad. Ning tänu sellele saavad nad olla ka nõudvamad. Kolmandaks täiendavad tööotsijad ennast pidevalt ja neile on maailmas kõik uksed valla, eriti, kui inimesel on väga unikaalseid oskusi ja nad suudavad ennast ka müüa.

-Milliseid oskusi tööturul otsitakse?

Esiteks on vaja oskustöölisi: ehitajaid, keevitajaid. Teiseks on maailmas suur puudus IKT-sektori töötajatest ja kolmandaks inseneridest. Samuti on vaja müügioskusi.

-Eesti töötukassa andmetel on meil tööjõupuudus pigem teenindussektoris ja nutikatel erialadel on vabu ametikohti vähem. Kas see on nii ka maailmas?

Ei. Meie uuringud kinnitavad, et kõige suurem puudus on ikkagi kvalifitseeritud töötajatest. Kuna tulevad uued digitaalsed tööriistad ja klientide nõudmised muutuvad üha keerulisemaks, on igas ametis vaja rohkem ettevalmistust.

Eestil on hea positsioon, kuna koolilõpetajad on väga hea ettevalmistusega, maailma ühed parimad. Füüsiline ja väikest ettevalmistust nõudev töö on rohkem löögi all. Samas mõjutab automatiseerimine ka nutikaid erialasid nagu raamatupidamine. Alati kui räägitakse robotiseerimisest ja automatiseerimisest, läheb jutt raamatupidajatele.

-Kui haritud koolilõpetajad on Eesti tugevus, siis mis on nõrkus?

Nõrkus on tööjõu kättesaadavus. Eestis on töötus väga madal, majandus kasvab ja hinnad ka. Eestil on võimalus majanduskasvu kiirendada, aga selleks on vaja ka inimesi.

-Kas Eesti peaks rohkem võõrtööjõudu meelitama?

Ettevõttena usume globaalset tööjõuturgu, kus inimestel on võimalus kasutada oma oskusi ametites, kus nad töötada tahavad. Kui Eestit selles valguses vaadata, oleks kena, kui oleks võimalik inimesi teistest riikidest siia meelitada.

See ei ole aga ainuke võimalus. Võib ka kohalikke inimesi koolitada, suurendada osalemist tööturul. Muidugi võiks mõelda ka selle peale, kuidas Eestit töötamise sihtkohana ahvatlevamaks muuta.

-Mis teeb riigi atraktiivseks?

Palk on inimeste jaoks nimekirjas alati olulisel kohal. Samas on aga ka muud asjad üha tähtsamad, näiteks paindlikkus. Kuidas ma saan korraldada oma isiklikku elu ühes tööga. Oluline on ka töö ise, et see võimaldaks arengut.

Neljandaks on inimesele oluline ettevõte, kas neil on ka muid eesmärke peale rahaliste, kas midagi antakse ka ühiskonnale tagasi.

-Kui tööjõuturg muutub, siis mis on 30–50 aasta pärast teisti?

Uurisime seda 18 000 tööandjalt maailmas ja nende sõnum oli väga positiivne. Üks uudis on see, et robotiseerimine mõjutab 45 protsenti meie igapäevastest tööülesannetest, see ei tähenda, et 45 protsenti töödest kaovad, vaid seda, et meie ülesanded muutuvad. Nii nagu muutus töö tegemine arvutite või mobiiltelefonide tulekuga.

Samas selgus uuringust, et 12 protsenti tööandjatest arvab, et töökohti jääb vähemaks. 19 protsenti arvas aga, et neid tuleb hoopis juurde. Heaolu kindlasti suureneb ja inimestel tuleb teisi võimalusi, et oma aega veeta.