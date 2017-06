Mehed Sahara väravast: tegelikult oleme pärit ühest isast ja emast

Pikad helesinised plisseerseelikud, punased vestid, turbanid, vilepillid ja trummid, mille kõla ja rütm tundub olevat lõpuni mõistetav vaid beduiinidele enestele. Ja muidugi hüpnootiline tants, mis seda kõike ilmestab... Eestlased, kes Kiek in de Kökis Tuneesia-teemalise fotonäituse «Dans la planéte du Khlel» avamisel nende Marazigi hõimu sarmikate esindajatega kaasa tantsivad, saavad ilmselgelt unustamatu kogemuse osaliseks, sest vana ja väärikas suutükitorn lausa kõigub nende ühise tantsu saatel.

Väikest, 38 500 elanikuga Douzi linna, kust mehed pärit on, nimetatakse ka Sahara väravaks. See on läbinisti liivane, kõrbesse ehitatud linn, mis tähendab, et tugeva tuulega tungivad kuumad ja pisikesed terad isegi väikeste akende piludest justkui peoga visatuna «tuppa». Kuna sooja on meeste kodumaal praegu 45 kraadi ringis, on mõnel neist siinse jahedusega esiotsa raske harjuda, kuid mida päev edasi, seda rohkem rõõmu see neile pakub. Nagu ka vihm, mida kõrbes haruharva nautida saab. Kustumatuid elamusi saavad nad käigust ühte Pärnumaa sauna.

Arter kohtub trummimängija Ali Massaudi ja poeedi Belgacem Abdellatifiga aga juba nende teisel Euroopas viibimise päeval.

Niisiis on üks väheseid asju, mida poest ostetakse, sööt lammastele ja kaamelitele, raha selle ostmiseks saadakse omakorda loomade müügist ning datlite või oliivide korjamisest.

Teha tööd pere toitmiseks – see ongi õnn

Beduiinid on rändrahvas ehk nomaadid, kelle kogu elu möödub kõrbes. «Rändamine on meie elustiiliks olnud läbi põlvkondade,» ütleb Ali Massaoud, «elame täpselt samamoodi nagu meie vana- ja vanavanaisad. Vahetame elukohti eeskätt sellepärast, et loomad peavad toidu ja vee leidmiseks ühest paigast teise liikuma, kuid vahel on vee hankimiseks vaja liikuda ka inimestel. Seda võib juhtuda isegi paar korda aastas.»

Massaoudi sõnul beduiinid toidupoes ei käi, sest neid lihtsalt ei ole, ning ilmselgelt karjatatakse loomi selleks, et neid süüa. Süüakse lambaid, isegi kaameleid, kuid mehed käivad kõrbeski jahil, et püüda gaselle, jäneseid ja kõrberebaseid. Niisiis on üks väheseid asju, mida poest ostetakse, sööt lammastele ja kaamelitele, raha selle ostmiseks saadakse omakorda loomade müügist ning datlite või oliivide korjamisest. Mõnes Lõuna-Tuneesia paigas kasvab datleid lausa nii palju, et neid võib Euroopasse saata, ja siis on iga kätepaar korjama oodatud.

Kui keegi arvab, et beduiinist mehe elu osa on olla haaremipealik, siis ta eksib. Mitmenaisepidamine kuulus selle rahvakillu ellu keskajal. Pärast Teist maailmasõda on see aga lausa keelatud, sest Tuneesia esimene president Habib Bourguiba kirjutas alla asjakohasele seadusele.

«Pigem tahame, et õnnelik oleks üks naine ja tema lapsed,» ütleb Massaoud, «ja kui peres tekivad väga suured probleemid, nii et enam koos edasi elada ei suudeta, saame abielu ka lahutada. Tõsi, selliseid peresid on eriti Lõuna-Tuneesia beduiinide seas väga väike protsent, kuna nii mees kui ka naine teavad tavaliselt hästi oma koduseid kohustusi, kuid isegi naine võib nõuda lahutust. Naise kohustus on hoida kodu puhas, hoolitseda laste eest ning sellegi eest, et kui mees ja lapsed tulevad koju, siis oleks söök laual. Mehe ülesanne on üldiselt loomapidamine, aga mina näiteks tegelen hoopis kõrbesse saabuvate turistide vastuvõtmisega – üürin neile kaameleid ja juhin džiibiga safariretki.»