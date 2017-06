Porsche tehases on robotite kõrval au sees käsitöö

Vanaaegsesse arhitektuuri on osavalt sulandatud moodsad klaashooned, maskeerides ära, et tegelikult on see suur metropol.

Linnapilti täpsemalt uurides näeb aga teedel üllatavalt palju sport- ja luksusautosid. Eriti sageli võib märgata Mercedeseid ja Porschesid, mõnigi neist on katseauto. Just neil kahel ettevõttel on linnas peakorterid. Porsche tehast ümbritseb lausa terve linnak, kus avaneb hoopis teistsugune maailm. See on maailm, mis lõhnab raha ja kiirete autode järele.

Ringtee ümber koondunud hoonete kompleksi keskel kihutab taeva poole kolm valget Porschet. Pilkupüüdev taies tekitab aukartust ning näitab autotootja ambitsioonikust. Kus mujal võiks näha posti otsa kinnitatud sportautosid, mis on väärt terve varandust?

Pildistamisvõimalus oli kahjuks äärmiselt piiratud, väljaspool muuseumiesist klõpsida eriti ei saanud.

Muuseumi hiiglaslik varikatus pakkus võrdlemisi kuuma päikese eest varju töötajatele, kes olid kogunenud ilma nautima. Enamik neist olid mehed, kes kandsid kalleid ülikondi, mis nägid küll kenad välja, kuid võisid nii sooja ilmaga ilmselt väga ebamugavad olla. Sealsamas seisis pidevalt justkui omalaadne «Porsche auvalve,» mis iga veidi aja tagant vahetus. Natukene aega seisid ühed autod, mõne aja pärast sõitsid nad kõik korraga minema ja asemele toodi juba uued.

Muuseumi ees kohtus Eesti delegatsioon Porsche esindajatega, kelle hulka kuulusid näiteks Porsche pressiesindaja Christian Weiss ja Porsche Eesti turundusjuht Lemmo Tigane, kes oli Porsche tehases esimest korda.

Kasutasin võimalust, et saada Tigaselt kommentaar Eesti turu kohta. Ta ütles, et Porsche turg on Eestis aasta-aastalt kasvanud ning nad tegutsevad meil juba viiendat aastat. «Mudeli valiku osas on Eestis nii nagu mujal Euroopas: enim müüdud mudelid on maasturid ehk Porsche Cayenne ja Macan. Viimasel ajal on väike maastur Porsche Macan populaarsem kui Cayenne,» ütles Tigane.

«Me võrdleme ennast kõrgema klassi sees. Seal ei ole me kindlasti esimesed. Turuosa on meil sel aastal umbes üheksa protsenti ja müügipositsioonilt oleme selline tugev neljas või viies. Praegu oleks vist aus öelda «viies». Arvan, et meil läheb hästi, aga see ei ole üks ühele võrreldav, sest vaadates meie konkurente, on nende mudelikorv palju laiem. Porsche on ikkagi üdini sportauto, sõltumata mudelist,» kommenteeris Tigane Eesti turgu.

Enne, kui reporterid tehase territooriumile sisenesid, korjati neilt sõbralike naeratuste saatel kaamerad ära. Seejärel loeti kõigile sõnad peale, et nad püsiksid giidi lähedal ega jääks ette ringi siblivatele robotitele.

Tõepoolest, tootmisalal katsid põrandaid mustad jutid, mida mööda vurasid ringi riiuleid ja töökaste kandvad ratastel robotid.

Siinkohal tuleks toonitada, et tegu ei olnud kaugeltki automatiseeritud tehasega. Kõik sportautod pandi kokku käsitsi – tõsiasi, mille üle Porsche uhkust tunneb ning millel osalt põhineb nende prestiiž.

Nagu giid ütles, on iga sõiduk erinev, vastavalt kliendi soovile, mingit masstootmist ei saagi teha. Kered liikusid mööda liine (neid tõstsid aeg-ajalt ühest kohast teise robotkraanad) ning eri lõikudes askeldasid meeskonnad, kes lisasid igale saabuvale kerele üha uusi detaile.