Ultrasportlane Rait Ratasepp: söön Šveitsis kaheksa ööpäevaga ära 48 päeva toidukoguse

Kuni võistluse alguseni teen igal nädalal Postimehe veergudel blogipostituse, kus annan lugejatele ülevaate ultraspordi võludest, valudest ning paljust muustki. Teises blogis keskendun toitumisele, millest kujuneb nii minule kui ka minu tiimile üks suur väljakutse.

Plaanin kümnekordse ultratriatloni läbida kaheksa ööpäevaga. Minu ööpäevane energiakulu on võistlustel umbes 13 000 – 14 000 kilokalorit. Puhkeolekus, kui ma trenni ei tee, on mu päevane energiavajadus 2300 kilokalorit. Eestis tehtud viiekordse ultratriatloni põhjal võib seega öelda, et mul tuleb kaheksa ööpäevaga ära süüa 48 päeva toit.

Kuna tegu on ikkagi võistlusega, söön tihti hoo pealt, aga teha tuleb ka mitukümmend lühikest toidupeatust, et saaks korralikumalt keha kinnitada. Tegelikult läheb mul peaaegu iga 15 minuti tagant midagi kurgust alla.

Kui tuleb toidupeatus, siis kaua aega mul seal ei kulu. Olen kiire sööja ning mõnikord piisab mulle tankimiseks isegi minutist. Tõsi, kümnekordsel ultratriatlonil pole ilmselt vahet, kas naudid toitu kaks minutit vähem või suudad selle aja säästa muu tegevuse arvelt. Kuid näiteks kahe- või kolmekordsel ultratriatlonil ei tule ratta seljast maha ronimine kõne allagi, muidu sa lihtsalt ei suuda konkurentsis püsida.

Selliste suurte toidukoguste juures on eriti tähtis, et menüü oleks mitmekülgne. Kui sul toit alla ei lähe, siis sa lihtsalt ei söö. Aga sööma peab, seega tuleb menüüd varieerida nii, et saaksin pidevalt süüa mõnd oma lemmiktoitu. Kuid need lemmikud peavad ka muutuma.

Minugi on menüü pidevas täienemises. Sinna kuuluvad puder, pasta, riis, köögiviljad ning rohkelt smuutisid. Kõik on hästi varieeruv. Suur viga ongi see, kui menüü on ühekülgne. Siis tekib olukord, et pead sööma, aga millegi järele otseselt isu ei olegi. Seda tuleb vältida.

Kui võistlustel tekib mul mõni vaimselt raske hetk, siis on õige aeg teha menüüs mõni muudatus, sest uue lemmiktoidu söömine aitab sellest kergemini üle saada. Näiteks eelmisel aastal üllatas mu meeskond mind värskete maasikate ja mangoga. Sellest sai minu toiduhitt. Jooksudistantsil osutusid need üheks minu lemmiktoiduks mitmel päeval järjest. Tiim peab olema leidlik ning toiduvalikut tehes kaasa mõtlema. Minul on sellega väga hästi läinud.

Toitumise puhul on huvitav see, et kui väljas on jahedam ilm, söön pigem magusapoolset ja sooja toitu. Kui väljas on kuum, kaob menüüst peaaegu kõik magus, sest tahan vaid värsket, soolast ja külma toitu. Kuumades tingimustes on näiteks šokolaadi väga raske süüa, vähemalt minul.

Üks suur väärarusaam on, et tänu rasvavarudele on võimalik vähem süüa. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et see ei käi niimoodi. Edu tagab see, kui suudad kaalukõikumisi ära hoida. Kui sa sööd alguses vähe ja tempoga üle pingutad, tekivad raskused ning kehakaal langeb.

Pikkadel võistlustel kontrollin pidevalt oma kehakaalu, nii hommikul kui ka õhtul. Kui kaal näitab, et olen alla võtnud, tuleb menüü üle vaadata. Eriti siis, kui kaalukaotus on juba üle kilo.

Eelmise aasta viiekordsel ultratriatlonil sõin kokku 84 toiduainet. Üks põhilisi tähelepanekuid, mida ma sellest katsumusest tegin, oligi see, et sellise ettevõtmise puhul tuleb süüa võimalikult palju erinevaid toite.

