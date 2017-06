Kohe praegu käiks alampalga tõus ettevõtetel üle jõu

«Kuna tulumaksuvaba miinimumis tõstetakse 500 euroni, siis kõik madalapalgalised saavad sisuliselt juurde 62 eurot kuus. See tähendab, et tegelikult kasvab alampalga saaja sissetulek umbes 12–13 protsenti,» rääkis suurettevõtja, mööblifirma Standard omanik Enn Veskimägi.

Kui nüüd tööandjad veel omakorda töötasu suurendaksid, küüniks üleüldine palgatõus mõnes valdkonnas üle 20 protsendi.

«Aga arvestades praegust tööjõupuudust ja seda, et näiteks eelmisel aastal kasvas keskmine palk 5,7 protsenti – kui me veel kunstlikult aitame sellele kaasa, samas kui tootlikkus kasvab aeglasemalt, siis ma näen, et sellega lõikavad ettevõtjad endale näppu,» sõnas Veskimägi.

-Suur mõju teatud valdkondades

Ettevõtja on seisukohal, et tööandjad ei pea kaasa minema palgatõusuga, mida praegune valitsus ette on näinud. «See läheb väga kalliks,» lausus Veskimägi. Valdkondades, kus alampalga tõus kõige rohkem mõjuks, nagu kaubandus, turvafirmad, õmblustööstused, võib juhtuda, et neid töökohti tõmmatakse lõpuks üldse Eestis koomale.

«Väga lihtne on öelda, et tõstame [palka], aga ma võin öelda, et ühes õmblusettevõttes viidi osa töökohti ära Valgevenesse,» tõi Veskimägi näiteks.

Ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Jane Niit ütles, et enne kolmapäevast kohtumist ei soovi nad avalikustada, mis ettepanekuga seekord tööandjate ette minnakse.

«Me oleme kokku leppinud, et teeme esimese vooru ära ja siis hakkame oma ootuste ja lootuste kohta kommentaare jagama,» põhjendas ta.

«Oleme teinud nendega koostööd väga kaua. Eks me võime eeldada, mida nemad arvavad, ja nemad eeldavad vastupidi.»

Viimati pidasid ametiühingud ja tööandjad läbirääkimisi miinimumpalga üle 2015. aastal. Toona jõuti kokkuleppele oktoobri lõpuks, kuigi selleks läks vaja ka riikliku lepitaja kaasabi. 2015. aastal alustasid ametiühingud läbirääkimisi ettepanekuga kehtestada kuupalga alammääraks 560 eurot. Hilisemate läbirääkimiste käigus vähenes see 488-eurose kuupalga tasemele 2016. aastaks ning 609 euro tasemele 2017. aastaks.

Kuigi tööandjad alustasid läbirääkimisi, pannes ette 417-eurose alammäära 2016. aastaks ning 448 eurot 2017. aastaks, lepiti lõpuks kokku vastavalt 430 ja 470 euros kuus. Enne 2012. aastat oli miinimumpalk neli aastat (2008–2011) ühel ja samal ehk 278,02 euro tasemel. Alates 2012. aastast alates on kuupalga alammäär tõusnud 12–40 euro võrra aastas.

-Otsus enne sügist ebatõenäoline

«Ma arvan, et kolmapäeval see esmane kohtumine alampalga osas ei ole veel mitte mingisugune otsuste langetamise koht. See on teineteise kompamine: üks proovib küsida ja teine võtab mõtlemisaega,» märkis Veskimägi. Ta on veendunud, et läbirääkimiste voorusid tuleb veel mitu ja enne sügist otsuseni ei jõuta.

«Ma näen, et kui see miinimumpalk praegu on 470 eurot ja tulumaksuvaba miinimum tõuseb üle 60 euro, siis ta läheb sinna 533 euro kanti ehk niikuinii üle 500 euro. Sellisel juhul võiks tööandjad 2018. aastal tõusu vahele jätta ja räägime siis juba 2019. aastast,» sõnas Standardi omanik.

Kuigi Veskimägi ise tegi juba kümme aastat tagasi ettepaneku alampalk üldse kaotada, ei pea ta sellest loobumist Eesti ühiskonnas tõenäoliseks, kuna enamikku tööandjaid see ei puuduta.

«Ma arvan, et keeruline on seda kaotada. Selle valitsusega seda ilmselt kindlasti ei tehta,» lausus ta.

INFOKAST

Täistööajaga töötaja tasu alammäär 2012–2017

2012: kuupalga alammäär 290 eurot

tunnitasu alammäär 1,8 eurot

2013: kuupalga alammäär 320 eurot

tunnitasu alammäär 1,9 eurot

2014: kuupalga alammäär 355 eurot

tunnitasu alammäär 2,13 eurot

2015: kuupalga alammäär 390 eurot

tunnitasu alammäär 2,34 eurot

2016: kuupalga alammäär 430 eurot

tunnitasu alammäär 2,54 eurot

2017: kuupalga alammäär 470 eurot

tunnitasu alammäär 2,78 eurot

Allikas: Eesti Ametiühingute Keskliit