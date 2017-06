Seeder püüab Res Publicast lahti saada

Seeder teatas läinud nädala lõpus, et enne ta oma otsustest avalikult ei teata, kui erakonnaliikmed on neist kuulda saanud. Seejuures on Seeder mitme tule vahel: ta peab olema üsna veendunud, et tema otsustel on eestseisuses piisavalt toetushääli, et muudatustega ka volikogu toetus pälvida.

Mitme allika sõnul on Seedri plaanitavad muudatused kohati üllatavad. Praegu räägitakse kuluaarides, et peamine patuoinas on rahandusminister Sester, kelle kohale kaalutakse küll Jüri Mõisa, küll Olari Taali. Viimane ei sobi pildile seetõttu, et tegemist on Res Publica hõnguga mehega, kuid just Res Publica taagast sooviks Seeder kaugeneda.

Keskkkonnaminister Marko Pomerants on väidetavalt ministeeriumis rääkinud, et tema aeg sel töökohal hakkab ka pigem otsa saama. Pomerantsi koha võib saada Siim Kiisler, kes oli üks IRLi juhivahetuse eestvedajaid.

Siinkohal tuleb lahti kirjutada mõned keerdkäigud, mis valitsuse liikmete vahetusele ilmet annavad. Kuna Jaak Aaviksoo lahkus riigikogust, et saada Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks, läks tema mandaat üleriigilise nimekirja järgmisele inimesele. Aga kuna temast järgmistel – Maire Aunastel, Sven Sesteril ja Ken-Marti Vaheril – oli olemas kas ministrikoht või ringkonnamandaat, läks koht Kiislerile. Kui Kiisler tõuseb ministriks ning Sester taandub, läheb riigikogu koht automaatselt Sesterile.

Endise erakonna juhi, kaitseminister Margus Tsahkna portfelli uueks omanikuks peetakse kõige tõenäolisemalt Marko Mihkelsoni, kes tegelikult on n-ö Tsahkna mees, ja küsimärgi all on, kui hästi võiks tema sobida Seederi meeskonda. Taas kuluaarivestlusi: juttu on olnud ka Jüri Luige ministiks toomisest.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva pigem jätkab oma kohal, justiitsminister Reinsalu asemele on seni peamiselt pakutud endist kaitsepolitsei juhti Raivo Aega.

Kui Seeder läheb välja suurema puhastustöö peale, kaotab Reinsalu tõttu töö riigikogus Mart Nutt, Tsahkna võtab parlamendikoha Kalle Muulilt, Marko Pomerants võtaks riigikogulase töö Einar Vallbaumilt.