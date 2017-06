Eesti pole Dream Team ehk kogu aeg ei saagi võita

Kuigi Eesti koondisel on vangerdamisruumi, ei ole seda mitte nii palju, et tugevate vastaste vastu saaks varumeestega. Eesti pole kunagine USA kossukoondis ehk Dream Team, kes peaks kõiki alati võitma.

Seda näitas pusimine Hiina Taipeiga ja mäng Tuneesiaga, mis kaotati 1:3. Kaasa ei teinud õlavalu käes kannatav diagonaalründaja Oliver Venno, kaptenist sidemängija Kert Toobal sekkus alles neljandas geimis, Robert Täht oli poolhaige. Ehk võta kolm liidrit ära ja probleemid ongi käes. Mitu suuremat riiki osaleb valiksarjas ühe ja Maailmaliigas teise koosseisuga. Eestil sellist võimalust pole, sest mõlemas aetakse ka tulemust taga.

Kõigil tuleb paremaid ja halvemaid mänge, aga suurim mure on ikkagi väsimus ja ilmselt ka pärast viimast MM-valikmängu Venemaa vastu tekkinud pingelangus, sest pääseti järgmisse ringi. «See MMi turniir lõi valusalt. Kellel mis ajal ja mil moel see avaldus, aga kõik need vigastused ja külmetused on keha märguanne, et piir on ees,» sõnas Kert Toobal. Tema sõnul ei saagi kogu aeg võita ja mingit paanikat pole.

Pühapäeval peetud Maailmaliiga esimese turniiri viimaseks ja väga oluliseks mänguks Montenegroga suudeti end kokku võtta ja saadi kindel 3:0 võit. Siis olid Täht, Venno ja Toobal tagasi platsil.

Selge on, et äsja 38-aastaseks saanud Toobal, Täht ja Venno ei saa kõiki mänge kaasa teha. Kõigil on seljataga pikk ja väsitav klubihooaeg, kus nad tegid sisuliselt kõik mängud täispikkuses kaasa. Seetõttu tulebki minuteid anda ka teistele, tuleviku mõttes on see vajalik. See tulevik võib käes olla pigem varem kui hiljem.

Ka juuli keskel MM-valiksarjal on viis ühtlaselt tugevat vastast ja mängud peetakse samuti järjest. Pole mõeldav, et seal aetakse ainult seitsme mehega läbi. «Vahetasime ja vahetame ka edaspidi, nii nagu saime, ja nii peabki tegema. Ei saa mehi ära lõhkuda,» ütleb Toobal.

Palju on räägitud, et kaks heal tasemel nurgameest ehk Martti Juhkami ja Keith Pupart ei ole praegu omal soovil koondises. Peatreener Gheorghe Creţu avaldas enne esimest Maailmaliiga turniiri lootust, et Pupart tuleb appi juba MM-valiksarja otsustavaks ringiks juuli keskel.

Juhkami ütles eile Postimehele, et olukord pole muutunud ja temaga ei saa siiski arvestada. «Kuigi mõistan, et koondisel oleks abi vaja, ei saa mina seda sel suvel pakkuda,» ütles ta.

Ehkki Täht, Kollo ja Pupart on vigastustest priid, tegi nende asendajale Andrus Raadikule juba klubihooaja lõpus häda põlv. Nüüd on Raadik Tähe kõrval kandnud teise põhinurga rolli ja sai veidi puhkust alles lõppenud nädalavahetusel.

Lisaks on seljahäda kallal teisel diagonaalründajal Renee Teppanil, kes läheb uuringutele. Mõned mängijad pole peaaegu üldse neis mängudes puhkust saanud, näiteks 34-aastane libero Rait Rikberg.