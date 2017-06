Hiina impordib Eestist suusatarkust

Õnneks ei pea seekord kajastama Team Haanja ja Eesti Suusaliidu vahelist kemplemist ning saab vahendada vaid rõõmustavat. Ja õnneks on siin ka päris korralik uudis olemas. Tartu Suusaklubi noore treeneri Vahur Teppani (32) siirdumine Hiina suusakoondise juhendajaks on ju rõõmustav ja vahva, või mis?

Karjääris suur samm edasi – mis siis, et esialgu paistab see hulljulge hüppena tundmatusse. Ja mis sellest, et suurte suusariikide koondiste juhendamine peab veel oma aega ootama.

Teppanil on maailma rahvarikkaima riigi esindusvõistkonda utsitades siiski kindel seljatagune. Samal ajal eestlasega alustab pärast jaanipäeva Hiina koondise peatreenerina norralane Björn Kristiansen, keda Teppan tunneb hästi aastate tagant, mil too treenis veel Eesti suusakoondise sprintereid.

«Põnev saab igatahes olema,» tõdes Teppan, kui olime kuidagi kaubale saanud, et uudis Hiinasse siirdumisest on avaldamisküps. Algul punnis ta muidugi visalt vastu: «Käin esimest korda kohal ära, ajan paberimajanduse korda ja alles siis võiksin rääkida.»

Kristiansen oli aga õnneks Eesti-Norra tandemi eksootilisest tööst – sest mida muud Hiina koondise juhendamine on! – siiski kohe nõus pajatama.

Hiinlased leidsid Kristianseni, too Teppani

Selgus, et hiinlased pöördusid treeneriotsinguil esmalt Norra suusaliidu poole, kes soovitaski Kristianseni. Pärast Eesti koondise juurest lahkumist 2013. aasta kevadel oli Kristiansen tegutsenud kodutanumal, treenides spordikooli kasvandikke ja kohaliku piirkonna suusatajaid.

Mees aga tundis, et vajab taas rahvusvahelist väljundit. Hiinlaste huvi tuli tema jaoks just õigel ajal. Andnud põhimõttelise nõusoleku, asus Kristiansen kibekiiresti abilist otsima ja leidiski Teppani, kellega tal olevat justkui üks vereringe.

Pärast jaanipäeva alustab 16 sportlasega Hiina koondis uute treenerite käe all oma esimest laagrit. Esimesed kaks kuud laotakse uueks hooajaks põhja Hiinas, valdavalt ühes Põhja-Korea piiri ääres asuvas sõjaväebaasis.

«Mudel on esialgu selline, et hakkame Björniga töötama 14-päevaste tsüklitena. Tema kaks nädalat seal, seejärel mina. Ja nii muudkui edasi,» selgitas Teppan. «Ei taha ju kuudeks maailma teise otsa kolida.»

Kristiansen hindab eestlase kogemusi nii sportlase kui ka treenerina. Teppan oli ju kunagi ise lootustandev suusataja, jõudes sportlaskarjääri vältel neljal MK-etapil punktikohale ehk 30 parema hulka. Tema parimaks jäi 2008. aasta jaanuaris Canmoreʼis saavutatud 19. koht.

Lõpetanud 2011. aasta kevadel profispordi, alustas Teppan treeneritööd. Algul klubis Suusahullud, kust siirdus 2013. aastal Tartu Suusaklubisse. Praegu juhendab ta 8–18-aastasi ehk nii lapsi kui ka juba mehehakatisi. «Hiinasse minnes tuleb õpilastele leida asendustreener,» selgitas Teppan, sest kahte isandat ei suuda ta teenida.

Ja hiinlased seda ilmselt ei lubakski, sest nende suusaliidu bosside seatud eesmärgid on kõrged. Kodus, 2022. aasta Pekingi taliolümpial peab vähemalt üks Teppani ja Kristianseni hoolealune jõudma kaheksa parema hulka. Eeoleval talvel toimuval Pyeongchangi olümpial veel nii suuri lootusi ei hellitata.

«Uh, tööpõld saab kindlasti lai olema,» mõtiskles Teppan. «Praegu on isegi raske midagi täpsemalt ette kujutada, mis ees ootab.»