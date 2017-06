Hekoteki põlengu kahju ulatub 1,5 miljoni euroni

«Paanikat ei ole,» sõnas Hekoteki juhatuse esimees Heiki Einpaul. «Kõigil võib juhtuda, aga eesmärk on, et sellest juhtumist on vaja kiiresti üle saada ja oma kohustused klientide ees on täita.»

Einpaul kinnitas, et põleng ei tekitanud tootmise seisakut. «Me suudame probleemid lahendada,» sõnas ta ja lisas, et juba on tulnud koostööpartneritelt abipakkumisi. Peale tehase kindlustuse on Hekotekil olemas ka ärikatkemiskindlustus.

«See on küll õnnetu juhtum, aga kui otsida pahas asjas midagi positiivset, siis keegi ei saanud viga ja kõik värvimisega seotud kemikaalid olid reeglite järgi pakendatud konteineritesse, mis said kohe tulekahju alguses kaugemale viidud,» rääkis Einpaul ja lisas, et põles vaid puit, mis oli seina konstruktsioonis. «Midagi muud ei põlenud. Hoone kandvad konstruktsioonid on senini püsti, kuid vaevalt et neid saab enam kasutada.»

Põlengust hoolimata käib töö Hekoteki teistes ruumides edasi. «Me saame asjadega hakkama ning töö ja elu läheb edasi,» ütles ta. «Kujutan ette, et nädala pärast on pilt oluliselt viisakam, sest siis oleme laga ära koristanud.»

Millest tulekahju võis alguse saada, ei osanud Einpaul öelda. «Mina kõrval ei olnud, ei tea, mis toimus,» sõnas ta ega soovinud enne kindla põhjuse teada saamist spekuleerima hakata.

2. juunil süttis Jüri aleviku naabruses masinaehitusettevõtte Hekotek AS tehase angaar. Kell 10.57 teatati häirekeskusele, et Lehmja külas Põrguvälja teel põleb hoone, milles on kemikaalid.

Hekotek AS on puidutöötlemisseadmeid projekteeriv ja valmistav masinaehitusettevõte. Hekotek on tarninud oma seadmeid enamikule Baltimaade suurematele saetööstustele ja puidugraanulitehastele. Peale selle on ettevõtte seadmed igapäevases kasutuses ka mitmes Soome, Rootsi, Venemaa, Valgevene, Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa saeveskis. Kaugeimad maad, kuhu Hekotek on seadmeid tarninud, on Lõuna-Aafrika Vabariik, Argentina ja Uruguay.

Hekotek AS teenis möödunud aastal 45,1 miljoni euro suuruse käibe juures 4,2 miljonit eurot puhaskasumit.