Kas vanasti oli rohi rohelisem?

Mis ühendab Tartu linnapead, europarlamendi saadikut, riigikogu liiget, erinevaid nõunikke, Õhtulehe ajakirjanikku, PR-büroo omanikku, «EV 100» koordinaatorit?

Vastust ära arvata ei ole tegelikult liiga keeruline – loomulikult Postimees. Nii lugejad kui tegijad ise kipuvad möödunud aegu meenutades tõdema, et vanasti oli rohi rohelisem, lood sügavamad, ajaleht parem ja üleüldsegi. Ning aeg-ajalt on õhku visatud mõte, et vaat kui paneks kunagised parimad ajakirjanikud nüüd lehte tegema.

Ajaratast tagasi ei pööra, minevikuga võistelda pole mõtet. Küll aga tõime tänase Postimehe veergudele kümme väga teenekat autorit, kes vähemasti Postimehes enam juba aastaid uudiseid ei kirjuta. Ja panime nad vastamisi iga reporteri igahommikuse õudusunenäoga – valge paberiga.

Kõik said hommikul ülesande kirjutada valmis üks korralik lugu, mis ka lehte kõlbab panna. See tundub lihtne ülesanne ainult kogenematule ajakirjanikule. Õnneks ei olnud aeg vanade meistrite sulge rooste lasknud. Urmas Paet klõbistas oma loo valmis mobiilis. Uuriva ajakirjanduse guru Rasmus Kagge ja Tartu linnapea Urmas Klaas ei raisanud ka üldse aega – hilislõunaks oli lugu valmis ja laud tühi. Seevastu tandemina töötanud Andri Maimets ja Küllike Rooväli higistasid oma Tallinna lennujaama puudutava loo kallal ka veel kella kuue ajal. «Kell on nii palju!» hüüatas Maimets, kui lugu ei olnud ka pärast tähtaega veel valminud. «Seda tööd iga päev küll teha ei tahaks!»

Aga hakkama nad said. Sellepärast leiabki leheveergudelt Urmas Paeti, Urmas Klaasi, Rasmus Kagge, Marko Mihkelsoni, Küllike Roovälja, Margus Kasterpalu, Andri Maimetsa, Veiko Visnapuu ja Toomas Sildami lood. Globaalsele maailmale kohaselt saatis Sildam oma loo Hamburgist.

Meie toimetajate sõela need lood läbisid, nüüd on teie, lugejate, otsustada.

Postimehes nad enam ei tööta, aga Postimees on endiselt nendega. Homme on aga juba uus päev ja uued uudised. Ja rohi läheb iga kevad roheliseks.