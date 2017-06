Automaati jäänud kaart pani mehe täbarasse olukorda

«Plaan oli minna ehitusmaterjali ostma ning suundusin Tallinna Lasnamäe Bauhofi, kuna seal olid allahindlused. Bauhofi kõrval olevas Maksimarketis on Nordea panga sularahaautomaat, otsustasin kontrollida kontojääki. Kiri oli ees nagu ikka, et sisestage kaart. Sisestasin kaardi ja see kadus masina sügavusse,» kirjeldas Artur.

Pangaautomaadi ekraanil olev kiri jäi tema sõnul samaks ehk mingit muutust ei toimunud. Mees võttis ühendust Nordea klienditoega. Paraku ei tulnud sealt muud soovitust peale selle, et uue kaardi peaks Artur saama neljapäeval ja seniks tuleb ilmselt kelleltki raha võlgu küsida.

Mees tõdes, et tänu puhkusele pääses ta hullemast, sest vastasel juhul oleks tulnud iga päev 35 kilomeetri kaugusele linna tööle sõita. Paraku tekitas juhtum pangakaardiga siiski ebameeldiva olukorra, sest peale kütuse olevat kodus toitki otsakorral ning võla küsimine ei tuleks kõne alla. Uue pangakaardi järele peab ta aga ilmselt jalgrattaga sõitma.

«Nüüd küsiks, kas on võimalik panga käitumise eest kompensatsiooni saada? Kui ei, siis tuleb panka vahetada. Teiseks, miks kaart kaob sügavikku, näiteks Soomes jääb kaart nähtavale ja saad selle ära võtta,» tekkis Arturil küsimusi.

Nordea kommunikatsioonispetsialist Jana Kutšinskaja ütles, et põhjuseid, miks sularahaautomaat kaardi ära võtab, võib olla mitu, kuid pigem on need harvad juhtumid.

«Näiteks olulised tõrked pangakaartide kasutamisel, sularahaautomaadi tehnilised tõrked või olukord, kus klient jätab ise kaardi liiga kauaks automaati ning turvalisuse huvides võib tõesti juhtuda, et automaat sööb pangakaardi ära. Kontrollisime omalt poolt ning saame kinnitada, et sellel ajavahemikul ei esinenud Nordea pangakaartide kasutamisel tõrkeid,» kirjeldas ta.

Kutšinskaja kinnitas, et kui tegemist on pangapoolse tehnilise tõrkega, siis üldjuhul kompenseeritakse uue kaardi tellimiskulu.

Lisaks on kliendil võimalik tellida kiirkaart, mis valmib paari päevaga, kuid mille hind on tavakaardist kallim. Samuti saab uue pangakaardi endale postiga koju tellida, kui kontorisse kohapeale tulla pole võimalik.