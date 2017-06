Sünnituselt naasnud peret ootas ees must maa

Äsja teise lapse ilmale toonud Jaana Teedla sättis end pühapäeva varahommikul koos elukaaslase ja vastse ilmakodanikuga sünnitusosakonnast Ülenurmes asuva kodu poole, kui saabus kõne tuttavalt, kes oli juhuslikult avastanud nende krundil toime pandud rüüste.

60 taime kadunud

Päev varem oli Teedla elukaaslane kodus taimi kastmas käies avastanud, et kadunud on kaks elupuud. Nüüd aga oli läinud üle poolesaja taime.

Pere spekuleeris, et ilmselt käidi algul kahe puuga proovimas, kuidas vargus õnnestub, ning siis tuldi ülejäänutele järele. See juhtus öösel ning naabrid toimuvat ei märganud.

Teedla kahtlustab, et elupuud ära viinud isikud on pärit lähikonnast ning aimasid, et kedagi polnud kodus, sest maja ees ei seisnud erinevalt tavapärasest autot.

«Terve see kant on elupuid täis. Eks keegi vaatas, et puud on värskelt istutatud ja neid saab maa seest kergelt nagu umbrohtu välja tõmmata,» sõnas ta.

Pereisa on võtnud varga tabamise ise käsile ja sõidab läbi Facebooki vahendusel vihjatud kohti.

Kolme kuu eest valminud ridaelamuboksis elav pere plaanis juba enne vargust valvekaamera paigaldada, aga kuna aed oli veel üsna tühi, lükati seda edasi. «Ma ei tulnud selle pealegi, et keegi meilt põõsast hakkab varastama,» lisas Teedla.

Vargad jätsid aia serva kasvama vaid kaks elupuud ning puutumata jäid ka kased. Lisaks puudele kadus öösel aiast poolteist kotti mulda, labidas ja hari. Rahaline kahju on üle 300 euro.

Pere otsustas politseile juhtumi kohta mitte avaldust teha. Küll aga on Teedla elukaaslane võtnud varga tabamise ise käsile.

Ta lähtub oletusest, et keegi otsustas taimed oma aeda kasvama panna. Nüüd sõidab ta läbi kohti, mille kohta ta on Facebooki vahendusel vihjeid saanud. Ehkki vargaid on keeruline tuvastada, ei pelga pereisa inimestele ukse taha minna ja küsida, kust ta värskelt istutatud taimed on saanud.

Tartu politseijaoskonna piirkonnavanema Tarmo Stokkeby sõnul tuleb taimevargusi harva ette ning sel kevadel ei ole Tartu politseid ühestki sellisest juhtumist teavitatud. Stokkeby soovitab siiski kõikide varguste puhul politsei poole pöörduda, et politsei oskaks efektiivsemalt oma jõudusid suunata.

Varguste vältimiseks soovitab Stokkeby kodust eemal olles usaldusväärsetele naabritele enda äraolekust teada anda, et nad oskaksid kahtlast tegevust märgata.

Naabrivalve aitab

Juhani puukooli juhataja Maire Kama sõnul on elupuud sel aastal klientide seas üsna populaarsed. Meetripikkuse elupuuistiku hind on ligi 5–10 eurot.

Kama sõnul varastatud istikuid ilmselt haljastusfirmadesse ei pakuta, sest nemad ostavad taimi üldjuhul juriidiliste isikute käest. «Ilmselt lähevad varastatud istikud haljastusse või turule müügiks,» arvas Kama. Ka tema rõhus naabrivalve tähtsusele, sest aiapidajal on oma vara keeruline kogu aeg jälgida. «Aednik ei saa ju öö otsa püssiga ümber taime kõndida,» lausus Kama.

Hiljuti on Tartus veelgi taimevargusi toime pandud. 23. mail tegi seni tuvastamata vanem meesterahvas Tartu laulupeomuuseumi õuel tühjaks ühe lillepoti ning võttis kilekotiga taimed kaasa. Laulupeomuuseumi kuraatori Kristiina Taela sõnul pole varast seni tabatud, aga ka nemad ei pöördunud oma juhtumiga politseisse. «Ei tulnud selle pealegi, et nii väikese asjaga politseid tülitada,» ütles ta.