Huligaanid kõmmutavad valimatult akendesse

«Neid laskmisi on siinkandis ette tulnud juba paari kuu vältel, kuid eelmisel nädalal kuulsin, et kuul olevat isegi elumaja akent tabanud,» märkis Palusoo, keda viimati nimetatud juhtum ärgitas sotsiaalvõrgustikku ärevusest kantud infot postitama.

Reola raudteeülesõidukoha kõrval elav Vitali Špilik näitas pisikest kuuliauku oma köögiaknas, mis lasti sinna möödasõitvast autost umbes kuu aega tagasi. Eelmisel reedel jäid õhupüssikuuli ette tema maja kõrvale pargitud Ford Galaxy tagumised küljeaknad.

«Mu naine ja lapsed olid kodus sel ajal, kui kuul köögiaknast sisse lendas. Hea õnn, et keegi toas olnutest pihta ei saanud,» märkis Špilik. Tema sõnutsi tulid lasud mõlemal korral Toyota maasturist.

Kuul läks napilt mööda

Pätid ei piirdunud ainult Tartumaaga, vaid retk viis neid eelmise reede õhtul ka Põlva- ja Võrumaale, kus nad mitut masinat ja hoonet kuulirahega «õnnistasid».

Kurikaelte õhupüssitoru ette jäid reede õhtul Viluste külas Haameri talu kaks traktorit. «Mõlema traktori teepoolses aknas oli kuuliauk,» märkis talu perenaine Ave Haamer, kes eilseks kahjusummat veel kokku polnud arvutanud.

Haameri talu masinapargi juurde on üles seatud ka videovalve ning sealse turvakaamera silma ette jäi sündmuse ajal aiast mööda sõitnud Toyota marki maastur.

«See laskmine oli päris hullumeelne, sest samal ajal jalutas tee servas ka inimene ning autost välja tulistatud kuul pidi küll napilt sellest jalakäijast mööda lendama,» lisas Ave Haamer.

Kuuliaugud klaasides

Relvakangelased jõudsid sõelapõhjaks lasta ka haljastusettevõtja Ignar Lepassonile kuuluvate ekskavaatorite klaasid. Masinad seisid pärast tööpäeva Soohara-Karisilla teeremondi lõigul. Lepassoni hinnangul on kahju suurus umbes 7000 eurot.

Ka sellega kurikaelad ei piirdunud. Oma osa sai ka Kirmsi küla bussiootepaviljon, mille klaasseinades haigutavad kuuliaugud.

Tartu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Anita Peiponen tõdes, et möödunud nädalavahetusel laekus politseile mitu teadet sellest, et Tartu-, Põlva- ning Võrumaal oli arvatavasti õhkrelva laskudega lõhutud mitme sõiduvahendi ja bussiootepaviljoni klaasid.

«Teada on, et õnneks üks inimene vahejuhtumi tõttu kannatada ei saanud, ent sellegipoolest on tegemist tõsise ja ohtliku süüteoga, mis õõnestab kogukonna turvatunnet. Ei ole vahet, kas tegu on tulirelva, õhkrelva või stardipüstoliga, politsei suhtub sellistesse väljakutsetesse äärmise tõsidusega,» märkis Peiponen.

Kõigil, kes läinud nädalavahetusel nägid neis piirkondades kahtlasi sõidukeid või kes teab mõnd muud uurimisele kaasa aitavat infokildu, palutakse sellest ka politseid teavitada.