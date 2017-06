Edgar Savisaare tervis lubab kohtupidamist

Kohtu pressiteenistuse teatel nähtub eile kohtule edastatud ekspertiisiaktist, et Savisaare kaitsja esitatud taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Edgar Savisaare suhtes, kuivõrd süüdistatav on parandamatult haigestunud ega ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma, rahuldamiseks pole alust.

Kohtuekspertiisi ekspertkomisjoni hinnangul on Edgar Savisaar oma tervislikust seisundist hoolimata võimeline osalema kohtuistungil ja kandma süüdimõistmise korral ka karistust.

Ekspertide arvates peab Savisaarele olema kohtuistungil viibimise ajaks tagatud kohene arstiabi, sealhulgas arsti kaasamine kohtuistungile, samuti peab tema ülekuulamine kohtuistungil toimuma lühikeste ajaperioodidena.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs esitas taotluse kriminaalasja lõpetamiseks 21. märtsil eelistungil. Kaitsja esitas ühtlasi kohtule Savisaare terviseandmed ja nelja arsti antud hinnangud.

Kohus leidis, et kuigi spetsialistid on esitanud seisukohti, et kohtumenetlusega võivad kaasneda Savisaare tervisele suured riskid, on osa hinnangutest kõigest tõenäolised. Kohtule ei piisa menetluse lõpetamise üle otsustamiseks pelgalt oletusest, et kohtumenetlus võib parandamatult haigestunud süüdistatavale kaasa tuua kõrgeid terviseriske.

«On ilmne, et kohtumenetluse käigus võib süüdistatava tervislik seisund muutuda, kuna see on stressirohke ja väsitav. See ei tähenda aga automaatselt, et süüdistatav ei ole võimeline kohtumenetluses osalema,» põhjendas kohtunik.

Seega määras kohus 11. aprillil komisjonilise ekspertiisi. Kohus nõustus kaitsja taotletud kolmest ekspertidele esitatavast küsimusest kahega. Kaitsja soovis küsida lisaks ka seda, kuidas võib pikaajalises kohtumenetluses osalemine, sealhulgas enda aktiivne kaitsmine kohtuistungitel mõjutada Savisaare terviseseisundit. Kohus ei pidanud seda küsimust asjakohaseks, kuivõrd see eeldab ekspertidelt oletuslikku vastust.

Kohus jättis oma eilse määrusega rahuldamata Edgar Savisaare kaitsja teisegi taotluse – lõpetada kriminaalmenetlus seoses mõistliku menetlusaja möödumisega. Kohus viitas selles osas kriminaalmenetluse seadustikus kasutatud sõnastusele, mis võimaldab vastaval alusel kriminaalmenetluse lõpetada üksnes kohtuistungil kohtuliku arutamise ajal, aga mitte eelistungil.

Riigiprokuratuur on esitanud Edgar Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Samas kriminaalasjas on süüdistus esitatud ka Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile, Kalev Kallole, Aivar Tuulbergile, Priit Kutserile ja MTÜ-le Eesti Keskerakond. Teised süüdistatavad anti kohtu alla aprillis.

Kohtuistung Edgar Savisaare üle algab Harju maakohtus 12. juunil.