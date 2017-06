Teistpidi lõuna – seltsiks pika varrega «asi» ja kaks kriimuvaba lappi

Suur õunaaed

Evelyn on köögiaknaga lõpetanud ja kolinud järjega elutuppa. Mulle jääb rõduga tuba, kus vajavad pesemist akna- ja ukseklaas. See on ilusa punase vaibaga magamistuba.

Maie osutab öökapil olevale pildile, kus ta istub nagu suur-ilmadaam, lilled süles.

«Minu 70 aasta juubel,» mainib ta.

Pildil näeb Maie välja nagu 50 – noor ja ilus. Maie on praegugi ilus, eluaeg raamatukoguhoidja ametit pidanud. Raamatud on tal praegugi kodus igal pool. Maie räägib hea meelega kõigest, kuhu jutt parasjagu veereb.

Sellest, et on pärit Peipsi-lähedasest külast. Ning et nende talul oli suur õunapuuaed.

«Kui te teaksite, kui suur! Õunad olid alati omast käest võtta,» lausub Maie. Praegu paistavad ta rõduaknast vaid üheksakorruselised majad nagu kaljud ning õu on all sügaval kuristikus.

Minul töö aga lendab käes, sest mis viga rõdul seistes aknaid väljastpoolt pesta.

Lõpuks leiame koos vaid paar täppi, millega ekstra tegelda tuleb, aga küünega tugevasti kraapides kaovad needki.

Maie on väga tänulik. Ütleb, et nii hea on aknast välja vaadata, kui klaasid puhtad ja säravad.

Tõmban pitskardinad oma kohale tagasi.

Jään volte sättima ning märgin, et minu ema on mulle õpetanud, et kardinavoldid peavad ilusad ja ühtlased olema, sest neile, kes majast mööda kõnnivad, ei tohi jääda muljet, nagu elaksid seal lohakad inimesed.

Maie ütleb, et mul on väga hea kasvatus. Ta on samal aastal sündinud kui minu ema.

Kolmetoalise korteri neli akent on koos Evelyn Vanambiga tunni ajaga puhtad.

Mis siis on tähtis?

Evelyn ei oska hästi seletada, miks ta vabatahtlikult end abivajajate aknaid pesema pakub ning miks ta oma sõpru sedasama tegema kutsub. Ta käib ise ka tööl. Tal on mees, kolm last ja koer. Ta ütleb, et tema kodu ei ole kaugeltki eeskujulikus korras, aga see pole tähtis.

«Tähtis on see, mida sa oma päevas oluliseks pead,» ütleb ta. «Kas ma oleksin selle ühe tunniga täna midagi tarka teinud!? Aga nüüd mõtlen hoopis, et kui mul on kodus mõni ammu ärategemist ootav töö, siis see seal on samuti kättevõtmise asi, nagu olid Maie aknad.»

Korteri perenaise nimi Maie on privaatsuse huvides välja mõeldud. Kõik ülejäänu on sulatõsi.

Aknapesija heast südamest

Evelyn Vanamb kuulub ühte maailma suurimasse vabatahtlikke ühendavasse organisatsiooni Art of Living, tõlkes elamise kunst.

See on pühendunud inimväärtuste arendamisele ning vägivallatu ja stressivaba maailma loomisele ning selle programmid puudutavad nii humanitaartööd kui ka haridust ja tervislikku eluviisi.

Üks vabatahtlike seisukohti on, et kõikidest kõige rikkamad on need, kes jagavad iseennast ehk inimese varanduse mõõduks on see, kui palju ta jagada suudab, mitte see, kui palju ta kokku kuhjab.

Eelmisel nädalal said Tartus puhtaks üheksa abivajaja korteri aknad. Eile said puhtaks veel ühe kodu aknad.

Evelyn Vanamb ütleb, et tööd jätkub jaanipäevani.

Kõik, kes soovivad vabatahtlikuna aknapesus kaasa lüüa, võivad Evelynile helistada telefonil 56257702 või kirjutada e-mailile aknadpuhtaks2017@gmail.com

Aime Jõgi