ERRi hittsaadete juhid vahetuvad

Kõige esimesena muutub «Terevisiooni» tegijate ring. Omal soovil lahkub ametist saatejuht Eero Reinu, kes jõudis sellel ametipostil töötada ligi pool aastat. «Vastab tõele,» ütles Reinu, ent lahkumise tagamaid ega oma tulevikku ERRis ta lähemalt ei kommenteerinud.

Rahvusringhäälingu meelelahutustoimetuse juhi Urmas Vaino sõnul pole tal Reinu tööle etteheiteid. «Ega mul väga palju rohkemat ei olegi öelda. Muudatused tulevad, see on õige,» kinnitas Vaino.

Postimehele teadaolevalt kavandatakse «Terevisiooni» jaoks sügisest ulatuslikku stuudiokujunduse uuendust ja muudetakse ka saate juhtimist. Näiteks räägitakse kolmest saatejuhist senise kahe asemel. Pole välistatud seegi, et saadet hakkavad vaheldumisi juhtima erinevad paarissaatejuhid.

«Hommikusaate versioonides ei ole võimalik palju uut leiutada. On nn teleperekonnad – on formaate naine-naine-mees ja vastupidi, mida siis vahetatakse,» pakkus ERRi uus programmide koordinaator Ainar Ruussaar.

Nägusid napib

Peamine mure on aga sobivate telenägude puudus. Samasugune põud, nagu valitses pool aastat tagasi Urmas Vaino lahkumisel «Terevisioonist», valitseb ERRis ka praegu. Noored ekraanikogemusega teletegijad varahommikusse telemagasini ei kipu.

«Ärkad 42 nädalat järjest viiel päeval kell neli hommikul. Ja siis pead minema eetrisse, naeratav ja ergutav. Neid inimesi ongi väga vähe,» möönis Ruussaar. «See on tervistkahjustav töö, sõna otseses mõttes.»

Üheks hommikuseks äratajaks võib saada Piret Järvis, kes tõmbub uuest hooajast «Pealtnägijast» tagasi. «Ma jätkan ERRis, ma ei lähe ära,» kinnitas Järvis, kellele Postimehe andmetel otsiti väljundit mitmes saates. ««Pealtnägijas» ma ka ilmselt mingil määral jätkan,» ütles ta.

Kui Katrin Viirpalu soovib «Terevisiooni» edasi juhtida, siis tema lepingu pikendamisele tõenäoliselt takistusi ei tehta. Tugev potentsiaal saatejuhiks tõusta on veel «Terevisiooni» senisel uudistediktoril ja «Aktuaalse kaamera» ajakirjanikul Liisu Lassil, kes sel kevadel ka Viirpalu lühiajaliselt selles rollis asendas. Samuti hellitatakse lootust leida särtsakas saatejuht mõnest avalik-õigusliku või eraraadio hommikuprogrammist.

Muudatused ootavad ees ka Urmas Vaino debatisaadet «Suud puhtaks». «Kuna Eestis sarnast saadet varem tehtud ei ole, siis on igal sammul võimalik midagi täpsustada, täiendada ja uuendada. See ei ole sisseostetud ega sissevarastatud formaat, vaid ise arendatud ja välja mõeldud, siin kindlasti on midagi pidevalt ka täiendada,» rääkis Vaino.

ETV õhtune meelelahutussaade «Ringvaade» peaks aga augustist kolima Solarise keskusest telemajja, kus on vabanenud vana «Aktuaalse kaamera» stuudio. Teine variant on teha «Terevisiooni» ja «Ringvaadet» ühes ja samas, praeguses ETV teises stuudios.

«Ringvaate saate formaadiga saade võiks olla selline, kus aeg-ajalt libiseb uksest sisse trikirattur või ehitatakse poole tunniga maailma vingeim legotorn. Aga Solarises lihtsalt pole ruumi,» põhjendas Ruussaar kolimisotsust.

Poliitikasaade «Foorum» kolis läinud hooajal kolmapäeva õhtult teisipäeva ja võitis varasema eetriaja tõttu vaatajaid juurde. Seetõttu saate eetriaega sügisel ilmselt ei muudeta, ometi kaalutakse ka «Foorumile» formaadiuuendust. Kas ja milline see olema saab, pole teada, sest alles käib planeerimine.