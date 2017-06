Imelikud kohtumised tuntutega

Copperfield on maailmakuulus mustkunstnik, kes pidi mõne nädala pärast saabuma Tallinna etendusi andma. Vahendajate kaudu oli mul lepitud temaga kokku veerandtunnine telefoniusutlus.

Bussijuht ei vedanud alt.

Pidin helistama Copperfieldile ühel Kanada hotelli üldnumbril ja küsima, nagu vahendajad olid mind instrueerinud, mister Blacki.

«Hello!» kostis peagi toru teisest otsast.

Tutvustasin, kes olen, ja laususin siis: «Teate, pidin telefonis küsima härra Blacki. Ma muidugi loodan, et teisel pool liini on siiski härra Copperfield, aga kuidas te ikkagi tõestaksite, et see olete tõepoolest teie?»

«No vaatame…» tuli vastus. «Äkki kaotan enda ära?»

«Ei, ei, ei!» reageerisin kärmelt. «Ärge ära küll kaduge, siis ma ei saa intervjuud!»

Ta ei kadunud. Sain intervjuu. Kõige lõpus pärisin: «Milline on olnud kõige õelam küsimus, mille peale olete telefonitoru hargile visanud?»

«Te just esitasite selle.»

Suure mehe tunnus 1998. aasta jaanuaris õnnestus mul ainsa Eesti ajakirjanikuna tunnistada Washingtonis Valges Majas USA-Balti harta allkirjastamist. Sündmuse tähtsust rõhutas tõsiasi, et peale kolme Balti riigi presidendi saabus saali, kuhu mahtus vaevalt sada külalist, kogu Ameerika võimuladvik: president Bill Clinton, asepresident Al Gore, välisminister Madeleine Albright. Lühikesel, vähem kui pooletunnisel tseremoonial esines kõnega ka president Clinton. Toomas Hendrik Ilves, Eesti toonane välisminister ja varasem suursaadik Washingtonis, oli mulle mõnda aega varem tunnistanud, et Clintonil on eriline karisma. Nüüd sain selles ootamatult ise veenduda. Seisin istuvate külaliste taga seina ääres, märkmik ja pastakas käes, kui märkasin ühel hetkel, et Clinton kallutas kõnet pidades pea veidi viltu ja vaatas otse minu poole. Hämmastas see, kuidas ta vaatas. Ta oskas nimelt vaadata nii, et tekkis tunne, nagu tahaks ta öelda: «Näe, Priit, sina ka siin. Nii tore, et said tulla.» See ongi suure riigimehe tunnus: panna iga kuulaja tundma, nagu suhtleks ta just ja ennekõike sinuga. Järgmisel päeval sain teada, et USA-Balti harta allkirjastamise tseremoonialt oli Clinton läinud otsejoones hoopis teistsugusele üritusele. Ta läks esimest korda andma tunnistusi seoses Valge Maja praktikandi Monica Lewinskyga. Sellest sai Clintoni-ajastu suurim skandaal, mis oleks peaaegu maksnud talle presidendi koha. Aga ka see on suure riigimehe tunnus – mitte lasta piinlikel juhtumitel varjutada pidulikke sündmusi.

Priit Pullerits 2013. aasta sügisel Tallinnas usutlemas oma noorpõlve iidolit, Inglismaa endist keskmaajooksjat, kaheksa maailmarekordit püstitanud Sebastian Coed. / TOOMAS HUIK

Hilinenud usutlus

Neli aastat tagasi sain Suurbritannia saatkonnast Tallinnas sõnumi, et Eestit külastab rahvusvahelise kergejõustikuliidu üks juhte Sebastian Coe. Ta oli minu poisipõlve iidol. Jooksis kaunilt ja nõtkelt, kiiresti ja võidukalt. Püstitas keskmaajooksualadel kaheksa maailmarekordit. Innustas kaheksakümnendail mindki jooksutrenni tegema.

Kui minu isa käis Vene ajal turismireisil Soomes, hankis ta sealsest antikvariaadist mulle Coe soome keelde tõlgitud elulooraamatu. Selle peale kulus kogu tema napp vahetusraha. Tartlasena ei osanud ma soome keelt sõnagi. Ometi tõlkisin raamatu eesti keelde. Tõlge ilmus koguni Spordilehes järjeloona. See oli olulisim «kaasavara», mille esitasin Tartu Ülikooli astudes ajakirjanduse loomingulisele konkursile. Komisjon arvestas seda. Sain ülikooli sisse.