Kiili turjal mööda lahte

Olen tulnud Kalevi jahtklubisse kaema esimese põlvkonna Dragonfly 25 nimekaimu ja kauget järglast Dragonfly 25 Touringut. Trimaraani futuristlikud jooned püüavad pilku juba enne ujuvkaile astumist, ent korraks tekib hämming: alus seisab ühekereliste jahtide vahel ja mahub sinna kui valatult. Selline kompaktsus saavutatakse Dragonfly unikaalse swing-wing-tehnoloogia abil, mis võimaldab ujukid väga kiiresti (alla minutiga) ja abivahendeid kasutamata külgedel kokku tõmmata, misjärel jääb paadi laiuseks üpris kõhn 2,3 meetrit.

Tegu on 2015. aastal Dragonfly mudelivalikusse lisandunud kiire ja sportliku trimaraaniga, mis pärjati 2016. aastal ka Euroopa aasta jahi tiitliga. Quorning Boatsile oli see muide kolmas sama tiitel koju tuua. Dragonfly 25 on perekonna pesamuna ja paigutub mudelirivi esimesse otsa. Number 25 nimetuses tähistab aluse pikkust jalgades ja meie mõõdustikus on see sõiduasendis 7,65 m, kui aga ujukid kokku tõmmata, siis 8,95 m. Dragonfly 25 on võimalik tellida nii Touringu kui ka Sporti varustusastmes.

Täna suundume merele Touringuga, mille kohal kõrgub 10,5-meetrine pöörlev alumiiniumist mast. Sportmudel tuleb juba 11,8-meetrise ja samuti pöörleva süsinikmastiga. Suurema pinnaga on ka sportmudeli Elvström süsinikpurjed.

Ja kui esimene suurem iil purjedesse jõuab – vau! Dragonfly 25 on kiire, väga-väga kiire.

Pardal jääb kohe silma, kui ergonoomiliselt ja juhile orienteeritult on kõik kokpitis seatud. Pole kahtlust: Dragonfly 25 on vähimategi komplikatsioonideta ühemehepurjekas. See on Quorning Boatsi kindel põhimõte, mis laieneb kogu mudelivalikule. Kapteni elu teeb muidugi lihtsamaks ka standardvarustusse kuuluv isepautiv foka.

Ei lähe 15 minutitki, kui anname juba otsad ja suundume Tallinna lahele. Ilm on päikseline, külm ja purjetamiseks sobilik, tuult keskmiselt 10 m/s. Betoonist muuli vahel välja sõites ja räsivate lainete hambusse sattudes tundub suisa uskumatu, kui stabiilne on Dragonfly. Ja kui esimene suurem iil purjedesse jõuab – vau! Dragonfly 25 on kiire, väga-väga kiire. Vaid 1050 kg kaaluv kere justkui lendleks üle vee. Veetakistus on minimaalne.

Kõige muljet avaldavam pole mitte lõppkiirus (meie reisil 15,6 sõlme) vaid see, kui erksalt Dragonfly selle saavutab. Väikseimgi puhang ja kiirendus on vahetu. Pole kahtlust, et samasuguse kaliibriga ühekerelisega poleks lootust Dragonfly tuules püsida. Ma olen riides nagu turist, teksades ja tennistega, ent kuigi on nii tuult kui ka lainet, püsivad riided kuivad. 11–12-sõlmelise kiiruse juureski oleks võimalik kajutis veel malbelt teed lürpida, kartmata topsi lauanurgale toetada.

Trimaraanidele heidetakse sageli ette ruumipuudust. Dragonfly puhul ei ole seda küll kuskilt otsast märgata. 5–6 inimest mahuks kajutisse lahedasti ära ning magamiskohti on kuni viiele. Kui kokpitti kattev välitelk lahti voltida, kahekordistub kogu elamispind. Veel enam, ujukites on ohtralt ruumi nii kohvrite, purjede kui ka muu varustuse jaoks, nii et ülearust kola ei pea kajutisse kaasa vedama. Purjeka sisemusest leiame osavalt magamisasemete alla peidetud keemilise tualeti ning pliidi. Üldiselt iseloomustab sisedisaini karge funktsionaalsus ja minimalism. Ülearust ei ole ja kõigel on otstarve.