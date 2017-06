Valitsus viib börsile oma lüpsilehma

Näiteks viimaste kuude kõige kuumemad IT-ettevõtted Facebook, Amazon, Netflix ja Google (ehk FANG) aktsionäridele aktsiate eest dividende ei maksa. Viies investorite lemmik, Apple, taasalustas pärast väga pikka vaheaega dividendide maksmist viis aastat tagasi.

Teise gruppi kuuluvad aktsiad, mille omanikele maksavad ettevõtted dividende regulaarselt. Selliseid aktsiaid nimetatakse emme-issi või orbude-leskede aktsiateks, aga ka rahvalikuma nimetusega lüpsilehmadeks. Sellised aktsiad sobivad vähemkogenud investoritele ja nendele, kes soovivad igapäevatuludele kestvat lisateenistust, näiteks pensionilisa.

Esmaspäeval teatas Tallinna Sadam, et kuulutab välja konkursi aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) korraldamiseks investeerimisnõustaja kohale – see tähendab, et valitakse investeerimispank, kes aktsiate emissiooni läbi viib.

Eesti riik kavatseb börsile viia 30 protsenti Tallinna Sadama aktsiatest ja ehkki emissiooni tingimustest ja väärtpaberi potentsiaalist on veel vara rääkida, üritame siiski prognoosida, milliseks selle väärtpaberi käekäik võiks börsil kujuneda.

Tallinna Sadama varasemate aastate majandustulemusi vaadates torkab silma eelkõige kaks asjaolu. Kõigepealt, ettevõte on olnud riigile väga hea dividendimaksja ehk lüpsilehm.

2012. kuni 2016. aastani on Tallinna Sadam maksnud riigile omanikutulu 64 kuni 110 protsenti ettevõtte puhaskasumist, mis on kindlasti väga suur, sest tavaliselt maksavad börsiettevõtted omanikutulu maksimaalselt 60 kuni 70 protsenti ettevõtete kasumist, sagedasem osakaal kipub olema kolmandiku kanti.

Eesti börsiettevõtetest on stabiilseim dividendimaksja Harju Elekter ning ettevõtte dividendipoliitika kohaselt makstakse aktsionäridele kolmandik tavapärasest majandustegevuse puhaskasumist.

Seega võib oletada, et Tallinna Sadamast saab üsna hea dividendimaksja, on aga väheusutav, et nii hea kui senini. Ehkki 70 protsenti ettevõtte aktsiatest kuulub riigile ja kuuest nõukogu liikmest võib sõltumatuteks liikmeteks nimetada nelja, on tõenäoline, et finantsinvestorid saavad nõukogusse ka omad esindajad ja nemad eelistavad, et välja makstakse pigem kolmandik kui kaks kolmandikku kasumist.

Mis aga potentsiaalsetele investoritele rohkem muret teha võiks, on ettevõtte majandustulemused, mis liiguvad allamäge.

Ettevõte eelmise aasta majandusaruandes seisab, et kaubamaht vähenes kümme protsenti, 20,1 miljoni tonnini, mis oli viimase 20 aasta madalaim tase. Viimase nelja aastaga on kaubamahud kahanenud 31 protsenti ehk peaaegu kolmandiku võrra. Enim langes suurima kaubagrupi, vedelkaupade maht.

Teiste lastiliikide mahud kasvasid ja aasta lõpus hakkas kasvama ka konteinervedude maht, kuid aasta kokkuvõttes jäid konteinerveod, millest võiks või isegi peaks saama tulevikus kasvav lastiliik, ikka miinusesse.

Nigelast kasvuväljavaatest võibki saada Tallinna Sadama IPO komistuskivi. Investorid eelistavad ikka kasvavaid ettevõtteid, mida Tallinna Sadam praegu kindlasti ei ole. Teine võimalus on küll kokkuhoiuga suurendada efektiivsust, kuid lõpmatuseni seda siiski teha ei saa ning varem või hiljem tuleb Tallinna Sadamal hakata mahtusid kasvatama.

Muidugi on võimalik, et ettevõtte väärtus hinnatakse hästi madalaks, aga siis jääb omaniku ehk riigi ja/või ettevõtte soovitav summa väikeseks ning erastamisel ei ole erilist mõtet.

Ja kolmandaks, ettevõtte börsileviimiseks – eriti kui soovitakse kaasata väikeinvestoreid – peaks ettevõttel olema oma lugu. Tallinna Sadamal on oma lugu küll olemas, aga vaevalt on see lugu, millega ettevõtet investoritele müüa saaks.